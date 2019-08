Otra herencia morenovallista: se pagan 44 mdp mensuales por el Barroco y CIS

El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, reveló ayer que el contrato firmado por la administración del fallecido exmandatario panista, Rafael Moreno Valle Rosas, contiene cláusulas de privilegio para Audi, como la obligación del Poder Ejecutivo de pagar el peaje de los directivos de la compañía.

“¡Se les trata como unos verdaderos consentidotes!”, exclamó el mandatario izquierdista al referirse a los directivos de la fábrica alemana de autos asentada en el municipio poblano de San José Chiapa.

“Se les pagan peajes, no sé cuántas cosas, pero no me voy a pronunciar contra eso hasta tener todos los elementos y poder hablar con la gente de Audi”, expresó Barbosa Huerta en una conferencia de medios que ofreció la mañana de ayer, en la cual reconoció que la inversión de la compañía germana es sumamente cuantiosa.

Una de las primeras acciones de Luis Miguel Barbosa Huerta –quien asumió la gubernatura el primero de agosto pasado– fue enviar al Congreso local un decreto a fin de desaparecer el Organismo Público Descentralizado (Ciudad Modelo, un esquema impuesto por Rafael Moreno Valle, mediante el cual se despojó a cinco municipios – San José Chiapa, Nopalucan, Lara Grajales, Soltepec y Mazapiltepec– del cobro de impuestos municipales para entregárselos al gobierno estatal.

La argucia esgrimida entonces por el mandatario panista y los diputados que en enero de 2018 aprobaron el OPD, fue que el Poder Ejecutivo tendría mejor capacidad de manejo para administrar los recursos que generaría la llamada “Ciudad Modelo”, un complejo habitacional de 700 departamentos –dotado de escuelas, hospitales, auditorio, un campus de la Universidad Autónoma de Puebla y hasta un hotel de lujo y una concesionaria de autos de lujo de Audi– creado ex profeso por el gobierno de Moreno Valle con el propósito de que fuera utilizado por los trabajadores que serían contratados por la factoría.

“La Ciudad Modelo” resultó un fracaso, pues a la fecha no hay ninguna de las moradas habitadas, como lo confirmó el pasado 4 de agosto, el alcalde de San José Chiapa, Arturo Graciel López Vélez, quien dijo que la desocupación se debe a que casi todos los empleados de la planta viven en la capital de Puebla o localidades del vecino estado de Tlaxcala.

Una de las razones con las que el gobernador panista –fallecido en un accidente aéreo el 24 de enero del año pasado– promovió la instalación de Audi en San José Chiapa era que brindaría empleo a pobladores de la región, pero este miércoles Luis Miguel Barbosa Huerta señaló que la gente de la zona no trabaja en la fábrica.

El gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas destinó 10 mil millones de pesos del erario para la instalación de las plataformas de Audi y emitió un decreto para exentar por 10 años aña compañía de impuestos.