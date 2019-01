Opereta o epopeya

Ya se ha dicho, la IV transformación en marcha es, para sus protagonistas, una epopeya; para los demás, no pasa de ser una opereta en la que se representa a Benito Juárez, aunque hay quien dice que ya han visto por ahí a Melchor Ocampo, también de la segunda, a Morelos y Josefa Ortiz de la primera, y hasta a Vasconcelos de la tercera, sin faltar Sor Juana, que no es de ninguna, pero ahí anda de metiche.

Nadie sabe en realidad cuáles son los objetivos y las metas de la IV transformación; dicen que se trata de toda una regeneración moral de la vida pública llevada a cabo por el mayor movimiento de esta naturaleza en el mundo. Ahora resulta que la cuarta transformación ya tiene héroes: los abnegados automovilistas haciendo cola en las gasolineras en apoyo al principal protagonista de la epopeya.

Sorprende que esta impostura o fanfarronería tenga tantos seguidores y que haga lo que haga su máximo dirigente, para bien o para mal, le produzca por lo pronto mayores simpatías entre la población. Quizá ya no tanta en los estados más castigados por la mala distribución de gasolina o en el llamado círculo rojo de la opinión pública, pero por las encuestas y las reacciones inmediatas de la gente, la verdad es que mantiene un apoyo ascendente.

Que dicho movimiento y su líder tengan buenas intenciones nadie lo duda, pero que el libreto que están siguiendo para lograrlas pueda llevarnos a todos al camino del infierno, tampoco hay duda de su alta probabilidad.

La cuestión más importante del asunto consiste en saber si estamos condenados a vivir el más probable de los desenlaces, es decir, caminar hacia el infierno, o todavía podemos hacer algo para impedirlo o por lo menos cambiar el rumbo.

Tengo la impresión de que existen bastantes contrapesos, por lo menos para resistir y, si no cambiar el rumbo, sí rescatar lo que impida el peor de los desenlaces. Para decirlo en palabras claras, que las instituciones de la democracia permanezcan más o menos sanas y puedan apoyar los cambios de timón que sean necesarios en su momento.

Se me dirá que exagero el riesgo del camino del infierno. Sin embargo resulta fácil hacer ver cómo se le ha estado pavimentando.

Si algo recordamos de las promesas de AMLO en su campaña es el asunto de su propuesta para retirar al ejército de las calles en un plazo corto. Que después se haya dado cuenta de que no era tan fácil se puede entender sin problema; la cuestión verdaderamente espinosa es que ¡se le olvidó! Y creo que fue sincero cuando le dijo a Joaquín López Dóriga que él nunca lo había dicho, lo cual demuestra una transfiguración de la propia personalidad por la fuerza de las circunstancias. Y ese es el problema. Un hombre de principios no los cambia, por mucho que cambien esas circunstancias. Es cierto que los puede adaptar con flexibilidad, pero jamás olvidar, y si el olvido es sincero y real, entonces ya no se trata de la misma persona, como el sociópata o el que sufre alzheimer.

Y me temo que lo mismo le está pasando al Movimiento de Morena y al resto del gobierno. Sobre la base del olvido de AMLO están proponiendo, como si se tratara de maldita la cosa, la Guardia Nacional militarizada y el endurecimiento de la mano en la procuración de justicia. Todo contra lo que se luchó antes. Y todavía AMLO se manifestó insatisfecho.

Ya no hay propuesta de una nueva política contra la violencia y la inseguridad; volvemos a la más vieja: el autoritarismo y la militarización. Buen autogolpe. 30 millones de votos legitiman, a través de Morena, que el ejército se haga cargo de la seguridad de los ciudadanos, del aeropuerto de Santa Lucía, de los terrenos del disuelto Estado Mayor presidencial, más lo que se acumule, después.

¿Qué vemos en esto? El movimiento, por su propia naturaleza, transfigura a sus creadores y a sus trepadores. Los que se dicen demócratas promueven al autócrata, aunque éste también se piensa demócrata. Pero ya en plena marcha, obedecen a la dinámica del movimiento y se transfiguran en sus engranes, piezas y mecanismos de funcionamiento. El principal, el acrecentamiento del poder unipersonal, símbolo del avance de todos, aunque cada uno tiene sus propios intereses, o como se dice ahora, su propia agenda.

A Mario Delgado no le importa que en su fuero interno piensa muy distinto a las propuestas que hoy presenta, o quizá ya también se le olvidó lo que pensaba antes. Espero que no sea el caso de un Pablo Gómez quién tímidamente mostró su desacuerdo con lo que sí dejaría satisfecho al caudillo. Y digo que espero, porque uno de los contrapesos que cabría esperar a la consolidación de la tendencia a la autocracia, se encuentra precisamente en la conciencia de muchos de los dirigentes morenistas provenientes de la izquierda. En caso contrario no habrá manera de detener desde dentro al delirio colectivo en que se está convirtiendo la cuarta transformación.

Pero, ¿cuáles otros contrapesos podemos encontrar? En serio, ¿se puede hacer algo en medio del delirio? ¿Es ya inevitable la restauración del presidencialismo autoritario y la celebración de la mediocridad? Y lo que es más importante, ante el muy probable fracaso de la cuarta transformación para atender a un país enfermo y en decadencia ¿qué se puede hacer? A ello dedicaré mis próximos blogs.