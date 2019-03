Tras operativo para evitar ambulantaje en el IMSS La Margarita, comerciantes de Doroteo Arango exigen diálogo con Segom

Tras su retiro la mañana de esta jueves de las inmediaciones del Hospital del IMSS La Margarita, comerciantes informales de la Federación “Doroteo Arango” -encabezados por su líder Antonio Ordaz- se manifestaron en la zona, para exigir a la alcalde Claudia Rivera Vivanco su derecho a trabajar.

Con pancartas en mano, los ambulantes condenaron que la policía municipal de Puebla mantenga un operativo continuo para impedir que vendan frente al nosocomio del Instituto Mexicano del Seguro Social.

“Señora presidenta porque me quita mi lugar de trabajo, es el sustento de mi familia”; “Si al trabajo digno”, “Yo trabajo honradamente, no soy delincuente” y “Soy mayor de edad, madre soltera, no tengo estudios y en ninguna empresa me dan trabajo”, son algunos de las consignas plasmados en las cartulinas.

En su intervención, Antonio Ordaz admitió que desconoce a todos los vendedores que se encuentran instalados frente al hospital del IMSS; sin embargo, dijo que no son delincuentes y lo que demandan es trabajo.

“No son gente mala, exigimos a las autoridades reordenamiento más no reubicación”, demandó el líder de ambulantes

Antonio Ordaz es conocido por prestarse a los intereses de los gobiernos en turno y, específicamente, durante el sexenio del panista Rafael Moreno Valle denunció a Rubén Sarabia Sánchez, Simitrio, fundador de la agrupación UPVA “28 de Octubre”, para que lo mantuvieran en prisión a él y a sus dos de sus hijos por más de dos años.

-¿A qué se refiere con reordenamiento? –se le preguntó.

-Reordenamiento es que nos asignen determinados espacios aquí en la zona para 60 comerciantes, si es posible nos estaríamos turnando para ver cómo nos acomodamos.

A su juicio, lo justo es que el gobierno de Claudia Rivera destine 40 permisos para la agrupación.

Ordaz informó que este jueves a las 5 horas el gobierno municipal efectuó un operativo para impedir la instalación de los vendedores, por lo que pidió diálogo con el secretario de Gobernación Municipal (Segom), René Sánchez Galindo.

De lo contrario amagó, con el cierre de vialidades y una manifestación frente a las oficinas de la Segom o si es posible en el zócalo de la capital, donde se desarrolla la “Fiesta del Libro 2019”.

“Los compañeros tienen muchos años trabajando acá en la zona del hospital, y son bien vistos por todos los comerciantes de alrededor y por los familiares de los pacientes, los doctores y enfermeras”, aseveró.

Dijo que cuenta con al menos mil 800 firmas de pobladores de la Unidad Habitacional de La Margarita porque les consumen alimentos.

Por último, el dirigente demandó que la solución al problema debe darse este jueves, para evitar que la solución salga de control.