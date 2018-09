Operan en Tehuacán alrededor de 40 casas de empeño que son irregulares

Tehuacán. Al menos unas 40 casas de empeño trabajan fuera de la ley en esta ciudad, así lo advirtió al directora municipal de atención a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, quien destacó que eso pone en incertidumbre tanto quienes empeñan como a quienes compran esos establecimientos.

Anel Ávila Vargas expuso que ese porcentaje prácticamente duplica el número de negocios con ese giro que cuentan con toda su documentación en regla, por lo que llamó a los propietarios a regularizar su situación ante las instancias correspondientes, pues esas empresas son reguladas por la Condusef.

La directora explicó que las casas de empeño que son legales se ubican en el centro de la ciudad, mientras que las que carecen de su documentación en regla se instalan en la periferia, lo cual complica que se les detecte.

Si bien no han recibido alguna queja en contra de esas empresas, Anel Ávila manifestó que el problema de empeñar en ellas es que no existe garantía para los clientes de que lo empeñado se someta a un cuidado riguroso, ya que por lo regular la empresa no se hace responsable en caso de sufrir un robo o una avería.

De igual modo no existe la seguridad de que al hacer una compra el producto adquirido esté en buenas condiciones, por lo cual hizo un exhorto para que la ciudadanía se informe bien antes de hacer alguna negociación en esos lugares.

Entre los aspectos que pueden contribuir para saber si un negocio de empeño trabaja lícitamente está el que cuente con su respectiva página de internet y entregue documentación fiscal, lo cual los clientes tienen la posibilidad de verificar con facilidad, expuso.

Tienen también el deber de tener a la vista su aviso de protección de datos personales, que es otro aspecto de mucha importancia, pues en esos negocios se piden requisitos a los clientes que son de gran cuidado como es la dirección exacta y el tipo de propiedades que tiene, por lo que reiteró que no se debe empeñar sin tener la certeza de que se está haciendo con un negocio legal.

Resaltó que cuando un negocio cuenta con todos los documentos en orden tiene varias ventajas, entre las que se encuentran la posibilidad de adquirir un crédito del gobierno para ampliarse, lo cual a veces es a fondo perdido y por lo tanto se puede invertir con más tranquilidad.