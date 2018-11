ONG exigen que se deje de entregar 50 mdp anuales al Teletón y la Ciudad de las Ideas

Por decreto, desde el sexenio del panista Rafael Moreno Valle Rosas, el gobierno del estado de Puebla destina 50 millones de pesos anuales para el Teletón –desde 2011– y más de 30 millones para la Ciudad de las Ideas, desde 2013, mientras las organizaciones civiles se les excluye de la planeación de programas y políticas públicas para frenar el hambre y la falta de servicios de salud.

En los últimos cinco años, el gobierno del estado ha destinado más de mil 200 millones de pesos en ambas fundaciones de las empresas Televisa y TvAzteca, pues solamente la construcción del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón tuvo un costo para la autoridad poblana de 700 millones de pesos.

Tan solo en 2013, con la aparición del decreto, el gobierno del estado erogó 30.5 millones de pesos para el proyecto Ciudad de las Ideas del empresario Ricardo Salinas Pliego, misma cantidad que destinó a la Comisión de Agua y Saneamiento.

Por esta razón, la Confederación de Asociaciones Civiles del Estado de Puebla y la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) anunciaron que interpondrá un recurso ante el Congreso local para buscar la abrogación de dicho decreto.

Así lo anunció este domingo Ángel López Rafael, representante de las agrupaciones civiles, con el respaldo del dirigente nacional David Contreras Silva, de la Red de OSC.

En ese sentido, exigió a las autoridades de todos los niveles de gobierno mayor sensibilidad y que los apoyos sea parejo y no sólo “a unos cuantos”.

“Los que ayudamos al desarrollo de Puebla desde los organismos civiles somos trabajadores sin salarios y, por el contrario, en lugar de respaldar el trabajo de las organizaciones vemos que el gobierno otorga recursos públicos a particulares”, reclamó.

Lo anterior, precisó, se trata de una política pública equivocada que debe ser tomada en cuenta por los gobiernos electos.

A propósito, dijo, ante la posibilidad de que las elecciones a gobernador en el estado sean anuladas y se repitan los comicios en Puebla.

“Como es sabido, los resultados en el estado en el apoyo a los poblanos a resultado un fracaso, debido a que las dependencias han manejado los programas sociales a su libre albedrío con fines electorales y no en beneficio de los ciudadanos”, señaló.

En ese sentido, Ángel López aseveró que esta situación ha traído como consecuencia que Puebla se ubique en el quinto lugar nacional en pobreza y en el último en atención a la salud, originando fallecimientos por falta de servicios básicos.

A un año y dos meses del terremoto del 19 de septiembre, expuso que hay damnificados que no fueron apoyados con la reposición de sus viviendas, también la imagen urbana de varios municipios aún continúa con casas agrietadas y el gobierno no se sensibiliza para eliminar esta zozobra de cientos de familias.

Por lo anterior, el declarante destacó que es necesario que la Sociedad Civil de manera organizada trabaje unida para ayudar a la población, buscando que el gobierno respete los derechos humanos y cumpla con su responsabilidad.

Asimismo, Ángel López adelantó que buscarán dialogar con los diputados locales para activar la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Puebla.

Señaló que la norma les ha limitado actividades para promover el registro y la organización de otras agrupaciones, sea por medio de una confederación estatal y con el respaldo de las autoridades para la elaboración de planes, programas y proyectos.

En resumen, dijo, las OSC buscan fortalecer las políticas públicas encaminadas a construir la paz y el desarrollo socio-económico de la entidad, a fin de romper con la discriminación, fortalecer la igualdad, dignificar a los seres humanos, proteger a los defensores de derechos humanos, ambientalistas y la libertad de expresión.

En su oportunidad, David Contreras Silva exhortó a los gobiernos de los tres niveles de gobierno a sumar a las organizaciones sociales para que hagan su trabajo adecuadamente, desde el marco normativo.

“Conocemos a muchos gobiernos electos que tienen falta de conocimiento en la administración pública, cuando muchas organizaciones conocemos de políticas públicas, las zonas de mayor riesgo, sabemos en el Triángulo rojo quien vende huachicol y quien lo compra, y qué es lo mejor para la economía local”, argumentó.

Por esta razón, dijo que no es necesario que las organizaciones de la sociedad civil le corrija la plana a los gobiernos cuando pueden trabajar de manera coordinada.

Al final, sostuvo que es necesario fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

“Tenemos que exigir a los gobiernos que tengan conocimiento y dejen de ser tan ignorantes, porque hay alcaldes que se sacaron la lotería cuando antes no eran conocidos; no saben de política pública y si no piden ayuda esta ciudad y el estado se van a ir a la ruina”, concluyó.