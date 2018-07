En ocho de 26 distritos no se ha iniciado el recuento de votos; es porque no saben como hacer el fraude electoral: Juntos Haremos Historia

Los representantes de la coalición Juntos Haremos Historia denunciaron que ocho de los 26 consejos distritales del Instituto Electoral del Estado (IEE) se rehusan a iniciar el cómputo de la elección de gobernador, diputados locales y presidentes municipales, situación que relacionaron con el centro de operación del PAN que se detectó y se desmanteló ayer en Puebla capital, donde supuestamente se clonaban las actas de los comicios para dar el triunfo a Martha Érika Alonso.

“Yo sí sé porque no quieren iniciar el cómputo, porque no tienen las actas de esos paquetes electorales”, afirmó el representante del PT Ángel Rivera Ortega, quien mencionó que el cómputo no se ha realizado en los distritos locales 18 de Cholula, 22 de Izúcar de Matamoros y 23 de Acatlán de Osorio.

La secretaría Ejecutiva del Consejo General, Dalhel Lara Gómez, agregó a la lista cuatro distritos más donde no ha comenzado el cómputo de la elección y se trata del distritos locales 09 de Puebla, 15 de Tecamachalco, 17 de Puebla, 20 de Puebla y 24 de Tehuacán .

Juntos Haremos Historia asegura que el centro de operación de Acción Nacional se dedicaba a modificar las actas de escrutinio y cómputo de votos de las casillas, para dar más sufragios a la candidata a la gubernatura de la coalición Por Puebla al Frente (PAN-PRD-MC-CPP-PSI), Martha Érika Alonso Hidalgo, a fin de cambiarlas por las actas originales que emitieron los funcionarios de casilla y que se encuentran en poder de los consejos distritales, donde se da el triunfo al abanderado del frente lopezobradorista, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Debido a que se cancelaron las actividades de ese centro y se detuvo a los operadores, no pudieron sustituir las actas de escrutinio, de acuerdo con Morena, el PT y el Partido Encuentro Social (PES).

Rivera Ortega dio a conocer al Consejo General, en la sesión de seguimiento de los cómputos distritales, los presidentes de algunos órganos auxiliares que han incumplido el inicio del cómputo arguyen que esperan la instrucción de oficinas centrales para comenzar la actividad.

Los cómputos debieron iniciar a las 8 de la mañana para cotejar las actas de escrutinio y verificar si procedía la apertura de los paquetes para el conteo voto por voto, por lo que existía un retraso de casi cinco horas en el momento de la denuncia del PT.