Obras de Agua de Puebla en 37 colonias son para beneficiar a Heineken: síndico suplente

Las obras que se ejecutan desde hace más de tres meses en 37 colonias ubicadas en el Sur y Oriente de la capital estatal por parte de Agua de Puebla Para Todos, no son para mejorar la red de suministro y descarga en hogares, oficinas y comercios, sino para brindar esos servicios a la cervecera Heineken Cuauhtémoc Moctezuma, reveló el síndico municipal suplente, Omar Jiménez Castro.

Como abogado, Jiménez Castro ha ganado un promedio de 330 amparos en contra de la concesión del líquido y a favor de usuarios que han sido víctimas de abuso y acoso.

En una entrevista con esta casa editorial, el síndico suplente del ayuntamiento que preside la alcalde izquierdista Claudia Rivera Vivanco, manifestó que la fábrica de cervezas se instalará en un lote ubicado en las inmediaciones del bulevar Cadete Vicente Suárez, en el carril que conduce de la XXV Zona Militar hacia la Unidad Habitacional La Margarita.

Esta casa editorial hizo ayer un recorrido por la zona y pudo constatar que el lote en cuestión colinda con la colonia Villa Las Flores, tiene un anuncio de venta y al fondo se puede observar maquinaria segadora y también las ruinas de un edificio, entre las que resalta un techo colapsado.

A decir de Jiménez Castro, las excavaciones que realiza la concesionaria del agua potable en la Angelópolis tienen como propósito beneficiar a la empresa cervecera y eso fue descubierto por los vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita, quienes al hacer una inspección en las obras, descubrieron que el entubamiento es atípico, pues “presentaba una forma de t, para desviar el agua hacia la fábrica”.

Las obras que en estos momentos se realizan en colonias como Bella Vista, Azcárate y El Mirador, han causado muchas molestias no solo a los vecinos, sino que han trastornado el tránsito vehicular en las avenidas aledañas.

La compañía está provisionalmente instalada en la colonia Maravillas, cuyos vecinos aseguraron la semana pasada a esta casa editorial, que el desabasto que sufren se agudizará tras los permisos de conexión a la red doméstica que Agua de Puebla para Todos ha otorgado a la cervecera Heineken Cuauhtémoc Moctezuma.

Pese a la oposición vecinal y la suspensión de obra dictada por el amparo 2128/2018 por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales del Estado de Puebla, dictado desde el año pasado, la empresa no ha cesado los trabajos emprendidos desde hace siete meses y que continúan hasta hoy, para conectarse al ramal central que se ubica en la calle Sierra de las Ánimas y Cordillera Central del Fraccionamiento.

Integrantes de la Comisión en Defensa del Agua han documentado en fotografías y videos que desde junio de 2018, siguen las faenas de excavación en la vía pública para el tendido de 120 metros de la tubería hidráulica que hasta ayer ya ha llegado a unos metros de la toma doméstica de la colonia donde se concretará el enlace de la tubería.

La presidente de la Comisión en Defensa del Agua del Fraccionamiento Maravillas, María Juana Paredes Bautista, explicó que la colonia Maravillas sufre de desabasto de agua potable, cada tres días por espacio de dos horas se surte el líquido que no es suficiente, por lo que los colonos tienen que almacenar y racionar su uso al máximo. Aseguró que una toma industrial agudizará la merma que ya existe.

Acusó también que la adhesión de la empresa a la red de drenaje pluvial y sanitario de la colonia tampoco ha considerado el colapso que ya sufren en las tuberías de la calle Seteptrional, cuyos vecinos registran inundaciones en sus viviendas desde hace más de 10 años, haciéndose extremo en días de lluvia. “Nuestra red no soportaría una descarga de esa dimensión industrial”, señaló.

A la fecha vecinos del fraccionamiento Maravillas, defensores de derechos humanos, y el cuerpo legal de la organización de El Barzón que encabeza la defensa de los habitantes de la colonia, han sostenido reuniones con las autoridades, sin que les haya sido proporcionada la información completa del proyecto de obra y no se han expuesto los permisos así como los trámites correspondientes.

Luego de siete meses de oposición y de exigir claridad en el proyecto, solo han sido notificados que la conexión de la tubería corresponde a un almacén que se usará de “bodeguita” de la Cervecería y dos baños por lo que la instalación implicaría una tubería de seis pulgadas, según un reportaje que se publicó en estas páginas, firmado por la reportera Kara Castillo.

“Nos han mostrado planos que parecen hechos por estudiantes; conocimos parcialmente la memoria de cálculo hidráulica, pero advertimos que no está la información completa, no hay datos, no hay isométricos, no hay puntos exactos de la tubería marcados o no están respetados de acuerdo con los planos”, asentó Gloria Ortiz, vocal de la Comisión de Defensa del Agua

Detalló que según las proyección en planos el cálculo de memoria hidráulica para la cervecera es de una cisterna de 60 mil litros, lo que contrasta con las casa habitación de uso doméstico que son de cinco metros cúbicos.

Acusó que el apoderado legal de Agua de Puebla ha sido prepotente y ha ofendido sistemáticamente a los inconformes: “Qué quieren que se les explique si son incapaces de entender”, ha sostenido en las mesas de diálogo que se abrieron.

“Hemos visto la opacidad y resistencia para darnos siquiera la información, luego de las ofensas y reticencias dudamos de lo que nos muestran”, asentó Ortíz.