Padres de los 43 normalistas marchan, a 53 meses de su desaparición

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que fueron víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014, reclamaron una vez mas verdad y justicia por estos crímenes, y subrayaron que si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha mostrado voluntad para resolver el caso, la confianza sólo se ganará con hechos.

Acompañados de decenas de personas y representantes de organizaciones civiles los familiares de los normalistas marcharon la tarde de este 26 de febrero del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez para recordar que hace 53 meses de los crímenes cometidos en Iguala, Guerrero, no hay avances y se sigue sin conocer el paradero de los jóvenes desparecidos.

Al llegar al hemiciclo a Juárez se realizó un mitin donde doña Carmelita Cruz Mendoza, madre de José Anibal Cruz Mendoza, uno de los normalistas desaparecidos, convocó a la sociedad “a no dejarnos solos, sigamos acompañando pues eso nos da fuerza para seguir en esta lucha”.

Indicó que han sido 53 meses de una gran desesperación: “A veces me pregunto si mi hijo va a regresar o no. Este gobierno (el actual) ha mostrado disposición pero confiaremos sólo hasta ver hechos, ya no queremos mas palabras”.

Estanislao Mendoza, padre de Miguel Angel Mendoza Zacarías, indicó que la apertura del gobierno de López Obrador que creó una comisión para resolver el caso representa “un poco de esperanza pero la confianza se va a ganar hasta que veamos resultados”.

Los padres de los estudiantes censuraron que el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto “sólo nos haya dicho mentiras y nunca haya tenido la disposición para resolver el caso”. Indicaron que aún con el paso del tiempo continuarán su lucha hasta encontrar a sus hijos, alcanzar la verdad y el castigo a todos los responsables de los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Información de La Jornada