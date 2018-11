El 17 de noviembre cumplirá la Noche de las estrellas 10 años de acercar la ciencia en Puebla

La Noche de las estrellas cumple 10 años de bajar, precisamente, las estrellas. La metáfora ha ilustrado este esfuerzo que desde 2009 un comité nacional, que en Puebla ha sido encabezado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), ha impulsado para popularizar las ciencias, sobre todo la astronomía.

Además de acercar las estrellas, en esta noche de observación celeste que este año será el sábado 17 de noviembre, existen talleres, conferencias, planetarios y otro tantos actos más que giran en torno a la ciencia.

Tras lo ocurrido el primer año con el eslogan “te vamos a bajar las estrellas” y la expectativa que causó, ahora esta décima edición regresa a su origen “volteando al cielo de los antepasados”, revisando las cosmovisiones que el hombre ha planteado, desde su origen, en torno al Universo.

Durante una rueda de medios, el encargado de Divulgación del INAOE, Raúl Mújica, señaló que desde hace 30 mil años el hombre comenzó a explicar el cielo: ahí están las fases de la Luna dibujadas en cuevas como las de Lascaux. “De esa observación al planteamiento de la expansión del Universo, estarán presentes en las proyecciones, en las conferencias, en los dos planetarios y en la observación misma que habrá este año”, dijo.

En esta décima edición, continuó el astrónomo, serán más de 100 sedes a nivel nacional, número que ha crecido y se separa de las 23 registradas en 2009. En cuestión de asistentes, indicó, se esperan más de 250 mil.

Mújica señaló que Puebla es un estado “modelo” por la forma en que su comité local ha organizado y gestionado el desarrollo de las 10 ediciones de la Noche de las estrellas.

Incluso, dijo que Puebla por tercer año consecutivo será la entidad que mayor número de espacios tenga, con un total de 17, dos en la capital y el resto en municipios como Ciudad Serdán, Atlixco, Ahuacatlán, Cuetzalan, Huitzilan, Tehuacán, San Miguel Canoa, Tepeaca, Oyameles, Zacapoaxtla y Zaragoza, entre otros.

“Puebla es particular y no se compara con la Ciudad de México, que tiene sedes naturales y otras que crecen funcionando cada una de manera independiente. La idea es que cada estado tenga un comité que impulse el proyecto en los municipios. Otros estados no llegan a los dos dígitos”, confió el investigador del INAOE.

En ese sentido, informó que la principal sede de este 2018 será el Centro expositor y su explanada, además de la llamada Plaza de la victoria en donde serán dispuestos más de 150 telescopios para la observación nocturna.

Asimismo, Raúl Mújica indicó que será importante el corredor que se instalará del Planteario hacia la Plaza de la Victoria, en el que se ubicará el Trailer de la ciencia del Consejo estatal de ciencia y tecnología, así como la serie de talleres y un escenario musical dispuesto por la Alianza Francesa de Puebla.

En el Planetario, apuntó su director Ramon Vargas, se proyectarán dos películas para 300 personas que “logren” conseguir sus boletos momentos antes de cada exhibición. Se trata de Arqueoastronomía Maya y Arqueoastronomía Mexica, dos producciones mexicanas que indagan sobre la cosmovisión mesoamericana.

Indicó que las funciones de este recinto -perteneciente al organismo público descentralizado Convenciones y parques- serán a las 16, 18, 20 y 22 horas.

Destaca que desde las 19 horas, la observación celeste por los telescopios permitirá ver a los planetas de Saturno y Marte, así como a la Luna, las estrellas doble Albireo y las Pléyades, además de constelaciones como El toro, Perseo y Centauro, entre otras más.

Para conocer el programa se puede acceder al Facebook: nochedelasestrellaspuebla