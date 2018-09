“No seré una estrella de rock. Seré una leyenda” #Freddie Mercury

En este día cumpliría 72 años Freddie Mercury quien fuera vocalista, músico y compositor de origen parsi e indio. Conocido a escala internacional como líder de la banda británica de rock Queen, exitosa durante los 70 y los 80.

Como escritor escribió muchos éxitos, tales como Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don’t Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Innuendo o We Are the Champions.

Freddie Mercury nació un día como hoy pero de 1946 en la isla de Zanzíbar (Tanzania). Pese a que todos lo llegaron a conocer con su nombre artístico, el que surgió porque sus amigos del colegio comenzaron a llamarle Freddie traducción más o menos fiel de Farrokh al inglés, su nombre Farrokh Bulsara.

Su primer grupo músical fue The Hectics una banda amateur de rock and roll con la que se presentaba en todas la fiestas y bailes del colegio, misma en la que se desempeñaba como pianista.

En 1966 Freddie fue alumno de la Ealing Art School en la que estudió diseño gráfico y que concluyó tres años después. Allí conoció a Tim Staffell que formaba parte de un grupo llamado Smile, con quien entabló amistad, además de convertirse en seguidor y fan numero uno de su banda. Para abril de 1970, Smile se volvió a cruzar en su camino cuando su amigo Tim dejó la banda, entonces Brian May y Roger Taylor le pidieron que fuera el vocalista del grupo.

Él insistió en renombrar a la banda y fue su idea bautizarla como Queen, a la vez cambió su apellido artístico y se convirtió desde ese momento en Freddie Mercury. Adicionalmente también creó el logotipo de la banda.

Como solista su mayor logro fue una colaboración con la soprano Montserrat Caballé para la creación de la canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. Asimismo la última vez que actuó en el escenario fue el 8 de octubre de 1988 junto a ella en el festival La Nit en Barcelona.

Tan solo un día antes de su muerte anunció públicamente que padecía sida desde 1986. Con tan solo 45 años murió el 24 de noviembre de 1991 en su cama víctima de neumonía.

Uno de los homenajes más emotivos que se le hicieron fue el 20 de abril de 1992 en el Wembley Arena de Londres el cual se transmitió en la TV pública , donde participaron estrellas como Elton John, Guns N’ Roses, Seal, Metallica, David Bowie, Robert Plant, Roger Daltrey, George Michael y Liza Minnelli.

Actualmente se está filmando una película biográfica de producción británica-estadounidense sobre el cantante, titulada Bohemian Rhapsody, que se estrenará previsiblemente el 2 de noviembre de este año en Estados Unidos.