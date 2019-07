En 1775, una granizada similar a la que ocurrió ayer en Guadalajara afectó edificaciones y mató a todos los animales

La lluvia acompañada de granizo que cayó en la madrugada del domingo 30 de junio de 2019 en las ciudades de Guadalajara y Tlaquepaque en Jalisco resultó en inundaciones y placas de hielo de hasta un metro de altura en las calles y casas de dichas demarcaciones.

Estos fenómenos climatológicos no se habían registrado al menos en este siglo, en investigación (aún en proceso de publicación) realizada por Virginia García Acosta, licenciada y maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y Doctora en Historia de México por la UNAM, y Raymundo Padilla, profesor-investigador de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima, titulada “Historia y memoria de huracanes y otros episodios hidrometeorológicos extremos en Mexico: cinco siglos” se incluye información localizada de acervos nacionales y extranjeros del siglo XVI al XX, así como estudios de casos específicos en cada uno de esos siglos en diferentes regiones del país.

Dentro del análisis histórico climatológico de García Acosta y Padilla se incluye un catálogo en el que se analizan fenómenos como huracanes y episodios hidrometeorológicos extremos sucedidos en Guadalajara durante 1775:

“Hubo granizo de más de 25 libras de peso. Arruinó esta tempestad algunos edificios rústicos y mató cuantos animales había en el campo. La relación que se me dio de esta tempestad en Valladolid de Michoacán no me pareció creíble hasta que habiendo ido el año siguiente a Guadalajara la reconocí cierta.”