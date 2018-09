Durante este gobierno se pagó casi en su totalidad la deuda heredada por la administración de Eliseo Lezama

Tehuacán. El ayuntamiento actual no heredará ninguna deuda adquirida durante esta administración al gobierno de Felipe Patjane Martínez, aseveró la regidora de Hacienda, Norma Liliana Flores Méndez, al señalar que el único pago pendiente que se va a dejar corresponde a un crédito que pidió a Banobras la Comuna de Eliseo Lezama Prieto y que avaló el Congreso del Estado en tiempos del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

Se trata de un crédito superior a los 31 millones de pesos que Lezama Prieto solicitó para realizar obra pública; sin embargo, la regidora explicó que al ayuntamiento actual no se les dieron detalles de cuáles fueron los trabajos en los que se invirtió el recurso.

Prácticamente durante los 4 años 8 meses de esta administración se descontó a las participaciones federales un pago de 620 mil pesos, aproximadamente, para el pago de ese adeudo, de esa cantidad 550 mil pesos correspondían al abono a capital y el resto a los intereses que Banobras cobra.

El próximo ayuntamiento todavía sufrirá ese descuento por espacio de tres meses, pues restará cubrir más de un millón de pesos, explicó Norma Flores, quien dijo que a diferencia del gobierno anterior en este se van a cubrir hasta los pagos a los proveedores, para lo cual comenzaron a cerrar compras desde el mes de junio, para de ese modo cumplir con todos los pendientes económicos por adquisiciones.

La regidora expresó que el gobierno municipal tiene muy claro que adquirir deuda no representa afectar a quienes lleguen en su lugar, sino a los ciudadanos, ya que es un dinero que deja de llegar para efectuar trabajos en beneficio de la población, por lo que desde que inició el ayuntamiento decidieron no adquirir deudas para no entorpecer el trabajo de quienes lleguen el próximo 16 de octubre.

Flores Méndez señaló que sin duda afectó no disponer del recurso económico que se usó para pagar el adeudo de Lezama Prieto, ya que el mayor monto que se tiene para obra pública llega de la Federación, por lo que en estos años se privó al municipio de más ese dinero.

Con ese recurso la regidora de Hacienda dijo que bien se pudo construir otro edificio municipal como el José María Morelos, que recientemente se inauguró, en el que se invirtieron 30 millones para su rehabilitación.