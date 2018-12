No da Andrés Manuel López Obrador señal de encuentro con Alonso Hidalgo

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no dio señales de encuentro con la gobernadora electa de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo. Por el contrario: el titular del Poder Ejecutivo federal manifestó abiertamente su distancia de la panista y anunció que no asistirá a su toma de protesta como mandataria de Puebla.

En su habitual conferencia de medios matutina anticipó que con la gobernadora electa tendrá una relación institucional y por lo pronto no se reunirá con ella ni viajará a la entidad.

La relación será “institucional y para que no se vaya a malinterpretar no voy a ir en estos días a Puebla por la situación que prevalece, no sería prudente; además, yo estoy asistiendo a actos públicos y no es lo más recomendable el que públicamente me acompañe, yo la acompañe o que yo vaya solo. Entonces, vamos a esperar a ver qué pasa”.

En la rueda, el presidente dedicó un amplio espacio a hablar de la validación de las elecciones en Puebla.

“Yo creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir, porque vengo de un movimiento donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar estas prácticas antidemocráticas.

“Sin embargo, ya fue una decisión que tomó el tribunal, un tribunal que por cierto se integró en lo que llamo, y cada vez más se da a conocer, espero, como el viejo régimen, con las prácticas que se llevaban a cabo”.

Enseguida sostuvo que la elección de los magistrados del tribunal se dio a partir de acuerdos entre la cúpula de los partidos en el Congreso de la Unión.

Ilustró: “Es la típica maniobra antidemocrática de respetar la Constitución y las leyes en la forma para violarla en el fondo. Hacían una faramalla de convocar a posibles magistrados. Iban ahí muchos hasta de buena fe a entregar sus currículum, 100, 200, 300 y como son sueldos de 400 mil pesos, 500 mil pesos mensuales más otras cosas, se acumulaban muchos expedientes y luego en un buen restaurante, con una buena comida, con buenos vinos, se sentaban los jefes de los partidos y ahí se dividían los cargos. ‘Tres para ti, tres para mí’ y uno para los restantes, los minoritarios.

López Obrador afirmó que respetará las equivocadas decisiones de los ministros de la Corte y los magistrados del Tribunal Electoral, en los casos de los altos salarios y el fallo en Puebla, pero resaltó que en el Poder Judicial persiste, “y ya basta de formalismos, el viejo régimen, que seguramente vamos a padecer”.

Por ello, el presidente indicó que la terna para un nuevo ministro se integra por personas intachables, de absoluta honestidad, para superar la etapa en que “un político famoso, al que ya no puedo mencionar, los proponía y en la Cámara de Senadores los aprobaban. Hasta abogados traficantes de influencias tenían autoridades en el Poder Judicial y unos a otros se debían favores”.

Nuevamente consideró ofensivo que los ministros, magistrados y consejeros de la Judicatura ganen hasta 600 mil pesos mensuales. “Es una arbitrariedad”, cuestionó.