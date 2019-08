No se tolerará la corrupción en la SEP; se revisará la plaza de Genoveva Huerta: Melitón Lozano

El secretario de Educación Pública del estado (SEP), Melitón Lozano, aseveró no se tolerará la corrupción al interior de la dependencia y se someterá a revisión las plazas de “aviadores”, como el de la líder estatal del PAN, Genoveva Huerta.

Al llegar a las instalaciones del Auditorio Metropolitano, donde este jueves el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta otorgó un mensaje a la ciudadanía, dijo que en los próximos 20 días hábiles se escudriñarán a fondo si hubo actos de corrupción en la dependencia.

En entrevista, el ex alcalde de Izúcar de Matamoros advirtió que de encontrarse actos ilícitos se interpondrán las denuncias a través de la Contraloría del estado, para que se inicien los procesos correspondientes.

“Porque la reconciliación implica justicia, caiga quien caiga”, afirmó.

El secretario de Educación recalcó que una de las características de este gobierno será la transparencia, y en caso de que se detecten irregularidades habrá denuncias.

En ese sentido, dijo que habrá revisión de las plazas y presuntos “aviadores” que en los últimos años han sido denunciados al interior de la SEP de Puebla.

-¿Se le quitará la plaza a Genoveva Huerta o se le mandará a dar clases al aula? –se le inquirió.

-No podemos hablar de una persona en particular, sino de principios generales; la lucha contra la corrupción es un eje fundamental y para eso me llaman a colaborar, vamos a denunciar a quienes hayan incurrido en hechos delictivos.

Melitón Lozano informó que una de las primeras acciones que realizará al asumir el cargo será trabajar en la reconciliación para efectuar un cambio radical desde la educación en el estado.

Adelantó que este viernes llevará a cabo el proceso oficial de la entrega-recepción de las oficinas de la SEP, y a partir de ello –dijo- que se hará una evaluación para saber en qué condiciones financieras se encuentra la dependencia.

El titular destacó que la prioridad de la SEP será en temas educativos, pues en otros momentos aseveró estos fueron de carácter político.

“Hoy habrá mayor educación y la prioridad es eminentemente educativa, hoy habrá menos política desde la Secretaría de Educación”, enfatizó.

En cuanto al tema de los uniformes, dijo que se lleva a cabo una evaluación a la calidad de ellos, y en función del resultado informó que el gobernador será quien dé las indicaciones antes de que inicie el ciclo escolar de agosto.