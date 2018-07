¡No al inviable, innecesario, ecocida e incosteable Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México!

PUEBLOS ORIGINARIOS y ORGANIZACIONES DE LA CUENCA DE MÉXICO

Los abajo firmantes, a través de este posicionamiento político:

Refrendamos nuestra autonomía y autodeterminación, además de independencia de los partidos políticos y de “asesores” sin sustento en asambleas.

Desconocemos las propuestas de “Diálogo público con el virtual candidato electo a la Presidencia de la República Mexicana, la Cámara de Diputados y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México” y de “Referéndum Popular” por tratarse de una estrategia de desmovilización que busca confundir y confrontar a los pueblos para imponer el megaproyecto; por no haberse consensuado, porque no aceptamos que otros grupos hablen a nombre de los pueblos y las organizaciones no partidistas; y por las contradicciones en las que han caído AMLO y su equipo, particularmente Urzúa Macías y Jiménez Espriú, de considerar como únicas opciones: 1. Que siga la construcción del Nuevo Aeropuerto en el Lago de Texcoco con dinero público. 2. Una concesión a la iniciativa privada o 3. Edificar en la Base Militar No. 1 Santa Lucía ubicada en Zumpango, Estado de México.

Por igual es incongruente el paso anticipado dado por el virtual gobierno electo encaminado al acuerdo “terso” con empresarios, sin considerar a los afectados ni al pueblo de México, con una simple fase de “pantalla” como es la revisión de contratos, careciendo este burdo plan de negocios de una visión nacional y mundial en cuanto a lo que implica el megaproyecto y la expansión de la Aviación para la vida de los pueblos y la naturaleza que además no contempla ni beneficia a las comunidades, pueblos, barrios, colonias, ejidos y parajes de una zona como la Cuenca del Valle de México, considerada uno de los sitios más importantes del Eje Neo-volcánico que alberga el 2% de la biodiversidad biológica del planeta indispensable para la vida y en agotamiento hídrico con decreto de veda indefinida desde el 19 de agosto de 1954.

Denunciamos que los gobiernos actuales en sus 3 niveles han venido tratando de imponer la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), su Aerotrópolis y obras asociadas como carreteras, autopistas, trenes, gasoductos, incineradores, torres de alta tensión, explotación de minas, entubamiento de manantiales y ríos, parques eólicos, proyectos inmobiliarios, centros comerciales, desarrollos turísticos, parques industriales, gigantescos basureros llamados también Rellenos Sanitarios Metropolitanos, las obras del Túnel Emisor Oriente, etc., sin tomarnos en cuenta y sin respeto alguno a nuestros derechos constitucionales y a los contemplados en tratados internacionales (incluido el principio precautorio) que protegen a los pueblos de México y el mundo y que les otorgan la facultad legítima de administrar su territorio y bienes naturales.

Empresarios, banqueros y gobiernos a su servicio, han engañado, manipulado, despojado, arrebatado, saqueado, desalojado con violencia, destruido el patrimonio natural, histórico y cultural y endeudado irresponsablemente a nuestras comunidades y al pueblo de México, valiéndose de las reformas estructurales, modificación de leyes, consultas amañadas para actualizar programas de ordenamiento ecológico, asambleas fraudulentas; suplantación de figuras y autoridades tradicionales, la creación de comités supuestamente ciudadanos y el nombramiento de autoridades auxiliares para no tener que entenderse con los pueblos; la división de comunidades y familias por la intromisión de los partidos políticos; el uso de la fuerza pública (ejército, marina y policías), la infiltración y otorgamiento ilegal de tierras al grupo de choque paramilitar PRI-Antorcha Campesina y fraudes como el cometido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el año 2010 que bajo el pretexto de la sobre-explotación de acuíferos en toda la cuenca, pidieron a los campesinos ceder grandes extensiones de tierra para un proyecto de mitigación y recarga de los mantos freáticos y rescate ambiental del Lago de Texcoco (regulador natural del clima y el agua de lluvia y eje del equilibrio ecológico de toda la cuenca), para después -sin consultar a los pueblos- cederlas al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

EXIGIMOS AL GOBIERNO FEDERAL EN FUNCIONES, ACTUAL RESPONSABLE:

Detengan el ecocidio y el daño colectivo ambiental irreversible a la Cuenca del Valle de México y sus pobladores.

Se modernice eficientemente el sistema de aeropuertos ya existente en la Región Centro del país (Megalópolis) que incluye el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y los de turismo a gran escala de Cancún-Quintana Roo y Acapulco-Guerrero, lo mismo que la planeación logística aérea nacional.

Sea operado a toda su capacidad el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca en el Estado de México actualmente sub-utilizado.

Y con base en su probada no viabilidad técnica, financiera, ambiental y social, se proceda a LA CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO proyectado con 6 pistas en el lecho del Lago de Texcoco, así como de los megaproyectos ya en proceso en todo el territorio de la Cuenca de México y el resto del país.

Hacemos un llamado a nivel nacional e internacional a continuar organizándonos para enfrentar al Sistema Capitalista y a integrarse a este esfuerzo que defiende la vida, la naturaleza y nuestro legado.

¡NO al megaproyecto de muerte más grande y más corrupto de Latinoamérica: el inviable, innecesario, ecocida e incosteable Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México!

19 de Julio de 2018

Pueblo Nahua del Valle de México del Congreso Nacional Indígena

SUSCRIBEN TAMBIÉN: Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura; Frente Amplio No Partidista en contra del Nuevo Aeropuerto y otros Megaproyectos en la Cuenca del Valle de México; Fundación Vida, Naturaleza y Legado de la Cuenca de México; Red Casa de los Pueblos-México; Asociación de Tecnología Apropiada, A.C.; Pacto de Grupos Ecologistas; PRAXIS en América Latina; Comunidad Terapéutica Madreselva; Movimiento de Abogados Insumisos Zapatistas-MAIZ; Colectivo Infrarrealismo Jurídico; EDENAT-En Defensa de la Naturaleza; Pobladores Originarios de Texcoco, Estado de México; Pobladores Originarios de Papalotla, Estado de México; Pobladores Originarios de Chiconcuac, Estado de México; Pobladores Originarios de Chimalhuacán, Estado de México; Pobladores Originarios de Ixtapaluca, Estado de México; Pobladores Originarios de Ecatepec, Estado de México; Pobladores Originarios de Chicoloapan, Estado de México; Red Coyoacán Digna Rabia; La Casa de la Chinampa de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, Ciudad de México; Colectivo de Telefonistas Zapatistas; Unidad Popular Independiente-UPI; FPFVI-Frente Popular Francisco Villa Independiente; Café “Zapata Vive”; UPREZ-Benito Juárez; MAS-Movimiento al Socialismo; Colectivo Zapotlán del estado de Hidalgo; Movimiento Urbano Popular-MUP-FNAMUP; Mujeres Tlalpan con el CIG; Proyecto “Angel de la Historia”; Colectivo AEQUUS-Promoción y Defensa de Derechos Humanos; Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México; Colectivo Zapatista Neza; Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG (Redes, Colectivos, Organizaciones, Individu@s y Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en apoyo al Concejo Indígena de Gobierno para México y su Vocera MariChuy).

Firmaron A TÍTULO PERSONAL:

Profr. Alfredo Velarde Saracho de la Facultad de Economía de la UNAM; Adriana Matalonga Rodríguez-Ecoactivista; M.C. Jesús Antonio Rojas Méndez Profesor de la Universidad Iberoamericana de Puebla.

