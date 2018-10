Niega MEAH irregularidades y pide a Barbosa no hacer más berrinches

La ex candidata de Por Puebla al Frente a la gubernatura de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo, rechazó que hayan existido irregularidades en la elección y llamó a su ex oponente, Luis Miguel Barbosa a ya no hacer más berrinches porque la gente esta harta de los conflictos postelectorales y la violencia.

Tras acudir a la edición 21 de la Exintex, la gobernadora electa expuso que si algunos paquetes electorales estaban sellados con cinta canela y no con la proporcionada por el INE, es porque previamente se habían abierto el 30 por ciento de ellos para los conteos distritales.

“Necesitamos cerrar filas y ponernos a trabajar, yo creo que ya está bueno de hacer berrinches y asumir con madurez el resultado”.



Alonso Hidalgo dijo que no desgastará más en estar refutando las inconsistencias que Morena denuncia, toda vez que el conteo voto por voto y casilla por casilla ratifica su triunfo por tercera ocasión, con una diferencia de más de cien mil votos.

Expresó sentirse tranquila con el recuento y dijo que –a pesar de que no hay cifras oficialmente difundidas- se están cayendo las mentiras de Regeneración Nacional.

Reiteró su llamado a ese partido y a Barbosa Huerta a asumir la derrota con madurez.

La ex secretaria del Partido Acción Nacional (PAN) rechazó, por otra parte, opinar sobre el veto que aplicó el gobernador José Antonio Gali Fayad a la abrogación de la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las instituciones, mejor conocida como “Ley Bala”; así como así como a la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual le retornó al Congreso la facultad de nombrar al titular de esta área.