Ni patos ni tlacuaches

En lugar de ganar legitimidad para cancelar la opción de Texcoco como sede del nuevo aeropuerto internacional, puesto que ya la avalaban más de 30 millones de votos, con la parodia de consulta se perdió credibilidad y autoridad moral para llamar a la reconciliación nacional. En lugar de ganar legitimidad con la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y de toda evaluación en la carrera magisterial, se perdió credibilidad y autoridad moral y política para convocar al país a cualquier medida de superación de la calidad educativa.

Todo en unas cuantas horas. México se queda sin una alternativa para un aeropuerto internacional más o menos competitivo y condena a sus niños y jóvenes a la mediocridad de su educación pública.

Creo que el mejor negocio que hoy se puede pensar –como ya lo sugieren algunos memes en las redes sociales–, es poner un puesto de tacos a la salida de Santa Lucía. Habrá que poner una zona de tolerancia para los changarros de todo tipo, como a la salida de cualquier estación del metro de la Ciudad de México. Ni pensar siquiera en un Duty Free. Eso sería fabuloso, muy Fifí. Y México no está para eso. Changarros para los pobres. Y para que los sigan siendo, educación mediocre para producir mediocres. Así se cerrará el círculo perverso de la mediocridad y la pobreza.

Para mí y para cualquiera que no sea incondicional de AMLO, la consulta fue una tomadura de pelo y una ofensa a la inteligencia del pueblo. En una palabra, un desprecio de la democracia. Y lo peor, si no estás de acuerdo, eres un camaján, adversario de AMLO, aliado de la mafia del poder, o simplemente un fifí de derecha. Nuevamente, por las prácticas y las palabras, se polariza al país.

Claro está que para muchos de Morena de eso se trata, es decir, que al avanzar la 4ª transformación se afectarán intereses creados y que será inevitable la confrontación con los adversarios. La lucha apenas comienza. La transformación revolucionaria del país exigirá sacrificios. Pero no importan si se logra abatir la pobreza y la desigualdad.

El problema es que tampoco se ve claro por ahí, dado que se ha apostado a la estabilidad macroeconómica y a la continuidad del libre comercio con Norteamérica, con el fin de doblar la tasa de crecimiento de la economía. Sin embargo, con la confianza perdida resultará muy difícil alcanzar ese objetivo.

Entonces, si no se trata de radicalizar el proyecto transformador y sólo se cancela la opción de Texcoco, además de construir las refinerías y el tren Maya, entre otras propuestas, lo que queda claro es que simplemente se está bajando la vara de medida para igualar hacia abajo las condiciones de vida en el país.

Dice AMLO que con Santa Lucía y Toluca se resolverá la capacidad aeroportuaria del país para los próximos 50 años. Pero si no hay todavía ni los estudios que avalen plenamente la viabilidad del primero, como podemos creerle. ¡Ah! Es que tuvo sentado a su diestra, en la conferencia de prensa, nada menos que a José María Riobóo, su contratista de cabecera, que ahora no participará como tal para no despertar suspicacias y, según AMLO, uno de los mejores técnicos del mundo que dice que los aviones no pueden chocar.

Cabe reconocer a Morena que no se movilizaron en serio para votar en contra de Texcoco en la consulta. Sólo lo necesario para dejar en claro su mayoría. Pero, ¿qué fue lo que decidieron? Algunos están muy contentos porque se detuvo el ecocidio de Texcoco. AMLO lo dijo con todas sus letras: los patos no morirán. Otros están felices porque Texcoco seguirá siendo de sus pueblos originarios. Y otros más porque se acabó con un proyecto del que jamás fuimos consultados y que representaba un monumento a la corrupción, además de un despilfarro de recursos.

Entonces, ¿qué tipo de gobierno va a hacer Morena? ¿Acaso la clausura de Texcoco obedece a un gobierno ambientalista? ¿O a un gobierno que por encima de todo no afectará a los pobladores originales de los diversos territorios del país? Sin embargo, ahí están los pobladores de Santa Lucía, los de la carretera Toluca México, o los de la selva de Chiapas.

Dijo AMLO que se va a revisar el artículo 35 de la Constitución para quitarle candados y hacer más fácil la consulta popular. Está bien, pero eso que hicieron fue un “democidio” a nombre del pueblo. Lo menos que se puede esperar es que los ciudadanos participen en la organización de las consultas, como ya se logró históricamente cuando se ciudadanizó el IFE. Ni siquiera se les ocurrió crear un consejo ciudadano para la consulta. Todo de arriba hacia abajo, según las ocurrencias del día del caudillo.

Lo más grave, o mejor dicho, tan grave como todo lo demás, es que ganó la opción de Santa Lucía. Pero, ¿saben nuestros muy estimados lectores que:

– No se ha hecho la consulta con los pueblos originarios ni con los habitantes de Santa Lucía;

– No hay sustentabilidad hídrica;

– No hay estudios completos que garanticen la viabilidad del proyecto;

– No hay, por supuesto, proyecto ejecutivo;

– No hay aval del gobierno francés;

– No hay, mucho menos, aval de las autoridades aeronáuticas internacionales;

– En una palabra, NO HAY NADA que fundamente que Santa Lucía es una opción?

Eso fue lo que ganó. La nada. Y sin embargo, AMLO impuso una opción inexistente y ahora dijo que se iniciará de inmediato para estar lista en tres años. Mientras tanto, la cancelación de Texcoco nos va a costar más que su terminación. He aquí el primer logro de la República de la Austeridad, antes de su inicio.

Dicen los habitantes de Santa Lucía que, entre otras cosas, hacer el aeropuerto allí significará la muerte de varias especies de animales, aves y tlacuaches. Ya estarán muy contentos los que salvaron el lago de Texcoco que, por lo demás, ya no existe. Sólo van a tener que lamentar que los tlacuaches morirán para que vivan los patos. Aunque en verdad no deben de preocuparse. Como van las cosas ambas especies sobrevivirán, en medio de la decadencia en picada de la vida de los seres humanos que habitan esa parte del territorio mesoamericano.

¿Sabrá AMLO que la consulta a los pueblos originarios debe seguir las pautas del Convenio 169 de la OIT? ¿Sabrá que conforme a ese convenio internacional no se puede engañar a esos pueblos y la consulta debe hacerse en serio? ¿Sabrá que eso no se puede manipular y que lleva tiempo su organización? Me temo que en este sexenio no veremos ni el aeropuerto de Santa Lucía, ni el tren Maya en su paso por la selva de Chiapas. Y no sólo porque no hay estudios de factibilidad todavía, o no se ha consultado a los pobladores, sino porque de seguir al frente el Ingeniero Javier Jiménez Espriú, con su tacto de elefante, se echará en contra, además de los camajanes, los fifíes y los adversarios de AMLO, a los abogados, los periodistas y al mismo sentido común que se encuentre a su paso.

¿Cómo fue posible que Riobóo y Jiménez Espriú convencieran a AMLO de un proyecto que no existe? ¿Cómo fue posible que AMLO mintiera sobre un supuesto apoyo del gobierno francés, cuando sólo había una opinión de una empresa francesa que dice que podría ser Santa Lucía, pero que hacen falta estudios más profundos en todos los aspectos? ¿Por qué no honró su palabra con los empresarios de que el aeropuerto de Texcoco podría quizá terminarse con recursos privados? Vamos, ni siquiera una explicación. Ni Romo ni Urzúa le importaron. ¿Se trataba de cumplir un compromiso de campaña aunque no se tuviera madura la otra opción? ¿Por qué engañar a todos? ¿Se trata de separar el poder político del económico y dejar claro quién manda? Ahora ya lo sabemos. Aquí manda papi, “obedeciendo”. ¡No manches!

En la configuración de su estilo personal de gobernar AMLO va apareciendo, no como el César que rompió los equilibrios políticos decadentes del país, o el sacerdote que predica la paz y el amor para reconciliar a la nación, sino como el caudillo chimolero, mago y maestro de la demagogia.