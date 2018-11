Ni con el pétalo de una iniciativa de ley

“Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado…”

Orson Welles

31 de octubre de 1938

Hace 80 años, el 31 de octubre de 1938, en una estación de radio de Estados Unidos de América (CBS), se transmitió un programa que puso en alerta a un gran número de la población en diversas ciudades y que causó un caos generalizado, llamadas a las comandancias de policía, bomberos y hospitales. Así lo cita Juan Pablo Feinmann: “La hazaña comunicacional más formidable que un artista haya llevado a cabo, La Guerra de los Mundos, emitida a finales de los años 30, con la que Orson Welles creó la realidad desde una simple radio que aterrorizó a todos los Estados Unidos” (Feinmann, José Pablo. Filosofía política del poder mediático. Buenos Aires: Editorial Planeta, 2013).

El programa de radio consistió en una narrativa respecto a la invasión a la tierra por marcianos, la cual fue la que provocó ese desconcierto generalizado, aunque, desde luego, no fuera realidad. Sin embargo, esta es una prueba fehaciente de la fuerza que puede tener el poder mediático monopolizador de las conciencias y pensamiento de la población. Algo similar sucedió en los tiempos de la administración de Carlos Salinas de Gortari en México con el denominado “chupacabras” que era una especie de animal que mataba a los animales domésticos de las poblaciones: animal que nadie miró, a nadie mató ni, menos aún, nunca existió.

Ese poder comunicacional monopolizado sigue vigente. Como prueba, tenemos lo que ha sucedido en esta primera semana de noviembre de 2018, cuando el partido político Morena presentó una iniciativa de ley para abolir las comisiones bancarias, aquellas que cobran los bancos por consultar el saldo en la cuenta bancaria, aquellas por hacer uso de los cajeros automáticos, por realizar una transferencia, por contar con una tarjeta electrónica o de crédito, etcétera; gracias a la cuales las cuentas bancarias, lejos de causar intereses, provocan grandes comisiones para los bancos. Ambiente en el que, pese a su depredación, nos adentramos y pasamos de las libretas de ahorro a las desastrosas cuentas bancarias y tarjetas de crédito (Vergara Nava, Silvino. Temas jurídicos para tiempos no jurídicos. Guadalajara: Paideia.mx, 2016). La reacción no se dejó esperar y el mismo día el poder comunicacional, monopolizado y ordenado por los bancos, inmediatamente puso en ocho columnas la caída de la bolsa mexicana de valores, aquella que mide las pulsaciones económicas de un país –pero no el hambre del pueblo– y, por ello, era necesario hacer algo en contra de esa iniciativa de ley que exterminaba las comisiones bancarias, decían tales “noticias”.

Desde luego que esa iniciativa cayó bien para toda la población, incluso para los propios trabajadores de los bancos –quienes, por cierto, ya no son propiamente trabajadores de esas instituciones, porque trabajan en empresas de outsourcing–; los empleados de la administración pública, los empresarios, todos, absolutamente todos estaban de acuerdo con la iniciativa de ley para abolir las comisiones bancarias, menos, desde luego, las instituciones bancarias que, a decir de Enrique Dussel, son el: “capital financiero, sin patria, sin representación, sin regulación, el imperio que explota a los pueblos a través de sus propios Estados” (Dussel, Enrique. “Carta a los indignados”, La Jornada, México, 2011) Por tanto, tuvo que presentarse ante el máximo tribunal de la actualidad, que es el mismo poder comunicacional, la aclaración pertinente de que no habrá modificaciones para la legislación bancaria en los próximos tres años, con lo cual ese poder comunicacional fue el mejor procurador en defensa de los derechos de las instituciones bancarias.

Exactamente igual que hace 80 años, es el poder comunicacional monopolizado el que tiene la última voz en las naciones. Por tanto, habría que preguntarse qué organismo del Estado mexicano es el que regula a ese poder comunicacional, principalmente, al que corresponde a la radio y la televisión. La respuesta es que ese organismo es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo aparentemente autónomo a la administración pública, para que sus decisiones no sean politizadas; sin embargo, es tan autónomo que sus resoluciones son incontrovertibles en los tribunales ordinarios, es decir, un juez, un magistrado no puede tocar con el pétalo de una rosa a ese órgano que regula al poder comunicacional. Incluso, sus resoluciones por disposición constitucional –artículo 28º de la Constitución– no pueden ser más que impugnadas vía juicio de amparo; lo cual demuestra que el sistema jurídico mexicano es irregular, pues a unos los trata de una forma vulgar y a otros no los toca ni con el pétalo de una rosa, como sucede con las instituciones bancarias o con sus aliados, entre ellos, el poder comunicacional monopolizado.