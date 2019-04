Necesidad de la crítica

Toda democracia no solamente permite y respeta la crítica, sino que la necesita y estimula porque forma parte de su esencia y la robustece. Sin crítica no hay democracia.

Hay dos tipos de crítica: una que únicamente ataca la apariencia, sin analizar la esencia, lo que está detrás de la apariencia, y otra que va a las múltiples determinaciones de los procesos sometidos a la crítica. A la primera, no le importa explicar, solo expresar sus intereses o tratar de vulnerar el prestigio o la legitimidad del gobernante, la segunda, en cambio analiza y explica la realidad. La primera, pontifica; la segunda propone soluciones viables a los problemas; la primera, trata de irritar a la opinión pública, la segunda procura participar en las soluciones que propone; finalmente, la primera agudiza odios y rencores, que ella misma padece, y sus opiniones no van más allá del periódico que leen, la segunda contribuye a construir una ciudadanía informada y participativa, que es el embrión del poder popular.

Desde hace cinco meses, tiempo de López Obrador en la presidencia de la República y de iniciada la 4t, la crítica destructiva, ñoña y llena de odio de clase se ha enseñado con él. La han emprendido desde los poderes fácticos (empresarios, televisoras y publicistas e intelectuales “sin adjetivos”), junto administradores gubernamentales, que han destinado millones de pesos a una campaña que tiene tiempo y se prologa a la fecha, hasta los ataques abiertos y embozados en la mayor parte de los diarios y en empresas cableras, que parecen haber convocado a opinadores para ver quien lanza, en “cien palabras”, la mayor cantidad de denuestos contra el presidente, pasando por pequeños grupos y grandes organizaciones sociales que no han modificado su estrategia de lucha política en un gobierno que si bien no es socialista –y nunca se propuso serlo–, de ninguna manera es enemigo de los trabajadores.

Estos críticos, solo analizan los hechos y no las circunstancias políticas y sociales donde ocurren. No se considera la correlación de fuerzas y critican que no sea todo o nada o que no se tomen decisiones autoritarias para enfrentar los problemas y no se consideran los avances que se logran enfrentando intereses añejos y poderosos; por ejemplo, si se aprueba la Ley Federal de Percepciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República, se amparan 25 mil empleados, entre otros, del INBA, Conacyt. IPN, CIDE e INE, élite que se resistirá a esa medida y cualquier cosa que signifique algún intento de reducir la profunda desigualdad que padece la sociedad mexicana.

Finalmente, es necesaria la crítica que permita superar situaciones cuya solución no solo corresponde al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino a la sociedad en su conjunto. A Morena, superado el mal rato provocado por ambiciones desbordadas de un candidato frustrado, corresponde ser la conciencia crítica de la sociedad, movilizarla para comenzar a construir el poder desde abajo, sin desgastarse respondiendo a la crítica facilona y resentida.