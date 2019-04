Nathalia Bautista califica a Universiada Nacional

Cada deportista tiene su revancha y Nathalia Bautista, integrante del equipo de atletismo de la Universidad del Valle de Puebla, tuvo la suya en el Campeonato Regional del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, certamen que se llevó a cabo en Xalapa.

Nathalia Bautista, justo un año después de no superar la fase regional del Condde, se proclamó como la mejor atleta dentro de la prueba de lanzamiento de disco, y con ello se adjudicó el pase para competir en Universiada Nacional, evento que, aunque tiene como sede a la Universidad Autónoma de Yucatán, tendrá las pruebas de atletismo en Campeche.

La representante de Panteras UVP obtuvo el título regional tras firmar marca de 26.30 metros en lanzamiento de disco, números con los que venció en las finales a las representantes de BUAP y Universidad Veracruzana.

Sin embargo, Nathalia Bautista todavía puede mejorar esta marca, pues con base en las dobles sesiones de trabajo diario que tendrá en las semanas previas a la máxima justa universitaria del país, espera alcanzar su mejor récord, el cual presenta números de 28.90 metros.

De su regreso a Universiada Nacional, así como de sus expectativas, manifestó la atleta de UVP: “Hace un año me quedé con ese sabor amargo de no poder avanzar, pero a partir de ese momento me propuse esforzarme para retomar mi campeonato. En Xalapa tuve una buena participación y logré clasificarme para competir nuevamente en Universiada Nacional, que es un torneo en el que todo deportista universitario quiere participar por el nivel que presenta al incluir tanto a instituciones privadas como públicas. Antes de viajar a Campeche realizaremos sesiones dobles de trabajo porque el objetivo es llegar a mi mejor marca e incluso superarla y marcar más de 30 metros”, apuntó la estudiante de UVP.