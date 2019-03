Nancy de la Sierra: si la encuesta interna de Morena no es transparente, mejor no participo

Durante su décimo y último día de precampaña a la gubernatura de Puebla, Nancy de la Sierra Arámburo, advirtió que, en caso de que la encuesta interna de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para elegir al abanderado no se realice de manera abierta y transparente, no apoyará en eventos políticos al partido y regresará a su escaño en el senado.

La senadora por el Partido del Trabajo (PT) con licencia compartió que este miércoles la dirigencia nacional de Morena dará a conocer cómo se realizará la encuesta para medir a los tres precandidatos, ella, Miguel Barbosa Huerta y Alejandro Armenta Mier.

Sin embargo, sentenció que, de no hacerse público qué empresa llevará cabo la medición, así como las preguntas que se harán a los militantes, optará por no participará en la misma y no apoyar a nadie.

Argumentó que no puede ser cómplice de las malas formas, empero, esperó que no sea necesario y sea designada como candidata de “Juntos Haremos Historia”, coalición integrada por Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“Este miércoles nos tendrán que decir, si a mí me dicen que no nos darán información respecto a la encuesta interna pues ya no me encuesten, ya no se cansen. Así no, el proceso debe ser con transparencia, con metodología y con resultados confiables (…). Si la metodología es transparente y el resultado es confiable estoy dispuesta a sumarse, por supuesto al trabajo de cualquiera de los dos”, dijo en entrevista luego de su cierre de precampaña que lo hizo no con más de 70 personas en una vivienda ubicada sobre la 2 sur, a unas calles del zócalo de la capital, alrededor de las 18 horas.

De la Sierra esperó que en caso de que ella gane la encuesta, tanto Barbosa Huerta como Armenta Mier se sumen a su proyecto en beneficio de los habitantes de esta entidad.

Aseguró que en caso de que alguno de sus dos contrincantes logre el triunfo en el proceso interno de Regeneración Nacional, ella también se agregará y los apoyará, empero, siempre y cuando el proceso de selección se lleve a cabo de manera abierta y transparente.

La ley siempre le da la razón a la gente que trabaja apegada a la ley y a las normas

Asimismo, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró improcedente la adopción de medidas cautelares solicitadas por Tania Guerrero López, contra Nancy de la Sierra Arámburo, ésta contestó que la ley siempre le da la razón a la gente que trabaja apegada a la ley y a las normas.

Añadió que no hay por qué tener miedo de una resolución de cualquier incidencia que se pueda presentar en este proceso electoral.

La inconforme acusó a la legisladora de realizar diversas manifestaciones en su cuenta personal de Twitter, en bardas y espectaculares de la vía pública, conferencias y entrevistas de radio, y su posterior difusión a través de distintos medios de comunicación, sobre su deseo de contender por la gubernatura de Puebla.

No obstante, los consejeros Adriana Favela Herrera, Claudia Zavala Pérez y el consejero Benito Nacif Hernández, coincidieron en que la propaganda en paredes cumplió con las normas al no hacer referencia a una solicitud del voto.

En su cierre de precampaña, De la Sierra Arámburo escuchó las peticiones de diferentes sectores de la población y se comprometió a atenderlas en caso de lograr posicionarse en la encuesta interna y luego en las elecciones del próximo 2 de junio.

En el acto estuvieron presentes madres de familia, personas con algún tipo de discapacidad, gente de la tercera edad, jóvenes, académicos y otros grupos que le expresaron su sentir y dijeron apoyarla al reconocer su trayectoria en la vida política.

Recordó que su precampaña se basó en actos pequeños y no en grandes mítines porque insistió que las grandes aglomeraciones no derivarán en el triunfo de una persona.

Al final, la precandidata también mencionó que durante los 10 días de precampaña buscó la reconciliación y unidad de todos para lograr una verdadera transformación del estado, además se dijo que se siente satisfecha de haber escuchado a la gente.