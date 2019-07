147 músicos participan en el Encuentro y Curso de dirección de Bandas Sinfónicas

147 músicos provenientes de diversas ciudades del país, así como de El Salvador, Colombia y Estados Unidos se encuentran ya reunidos en el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) como parte del tercer Encuentro de Bandas Sinfónicas Juveniles y el segundo Curso de Dirección para Bandas Sinfónicas.

Primero, hasta el 19 de julio en diferentes aulas y espacios de la UDLAP, se escucharán a los músicos y directores en ensayos seccionales, ensayos tutti, conciertos, sesiones teóricas y prácticas con piano acompañante, así como en sesiones frente a la banda sinfónica como parte del tercer encuentro.

Dicho esfuerzo es coordinado por un equipo de expertos, bajo la dirección del maestro y director invitado Luis Manuel Sánchez Rivas, uno de los impulsores de bandas sinfónicas de México que ha dirigido a la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, la Orquesta Sinfónica Mexiquense, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, además de que en 2013 fue director huésped de la Banda Sinfónica Nacional de San José, Costa Rica.

Paralelamente, se lleva a cabo el segundo Curso de Dirección para Bandas Sinfónicas, el cual persigue ser un espacio para el enriquecimiento pedagógico de los directores de este tipo de agrupamientos.

Junto con el Encuentro de Bandas Sinfónicas Juveniles, crea el espacio perfecto para la formación de nuevos conocimientos. Este año se registraron 16 directores para dicho curso, de los cuales a lo largo de los ensayos se hace una selección para que se presenten en el concierto de cierre.

Destaca que el Encuentro de Bandas Sinfónicas Juveniles UDLAP surge por la inquietud de la Dirección General de Difusión Cultural de la UDLAP, de ofrecer un espacio de intercambio y desarrollo no competitivo para músicos de bandas sinfónicas juveniles de nivel intermedio y avanzado en busca de una mejora continua.

El repertorio previamente dado a conocer durante el proceso de selección y con el cual ya deben estar familiarizado los asistentes, está compuesto por piezas como: Mistery of Light, Nightlights de Otto M. Schwarz; A Centennial Adventure, de Thomas Doss; Journey through a Magical Kingdom, de Thomas Muraue; Stardance, de Michael Sweeney; Continuum, de Robert Buckley; The Falls, de Rossano Galante; Hymn to the infinity Sky, de Satoshi Yagisawa, y Pilatus de Steve Reineke.

Debido al proceso de trabajo y preparación, los encuentros cerrarán con dos conciertos los días 18 y 19 de julio a las 19:30 horas en el Auditorio Guillermo y Sofía Jenkins del campus UDLAP.