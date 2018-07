Niega Museos Puebla que salida de programa de la Scult federal sea por no querer dar gratuidad al público infantil

Rosalba Carrasco Torres, directora de Gestión cultural del organismo descentralizado de la Secretaría de Cultura y Turismo estatal denominado Museos Puebla negó que la salida de los museos estatales del programa Un verano para ti, tenga como causa la negativa de dar la gratuidad al público infantil, principal característica del proyecto de la Secretaría de Cultura (Scult) federal pensado para que los niños visiten y conozcan de manera lúdica los recintos.

No obstante, a esta reportera llegaron informaciones que señalaban que Museos Puebla y su director Iván de Sandozequi Cornejo no quisieron dar la entrada gratuita a este programa que pone su enfásis en la visita de los menores, quienes reúnen pistas en cada museo participante para, al final, ser premiados de manera significativa y festiva en un acto de clausura, mismo que ha dejado de efectuarse en Puebla.

La razón de la negativa, cabe recordar, es que desde el inicio de esta administración los museos estatales cobran su entrada y dejaron de ser gratuitos, incluso para público local. Dicha medida respondió al carácter “administrativo y gerencial” que adoptó desde su gestación el organismo descentralizado Museos Puebla pues concibe a los museos como “cajas de dinero” que tendrán que cumplir con una cierta meta monetaria para subsistir y permanecer abiertos.

Durante una atropellada entrevista en la que la funcionaria estatal se negaba a dar información con la excusa de que la declaración la “tendría que dar el director” de Museos Puebla, Carrasco Torres aceptó tras una frase de esta reportera: que concertar una entrevista con su jefe era casi imposible.

“No te puedo platicar… (risas) pero no, no es la razón por eso tenemos un programa de verano en los museos, no entramos en el programa federal por esta ocasión”, dijo tras participar en una rueda de medios en la que se informaron los actos organizados por la Secretaría de Turismo municipal, en la que Museos Puebla participa con un puñado de recintos en la llamada Noche de museos.

Acompañada por Patricia Domínguez Rocabado, directora del Museo José Luis Bello y González, Rosalba Carraso agregó que no entraron este año al programa “sin embargo sí se están planeando actividades para hacerlo a tiempo el próximo año”.

“Se quisieron hacer actividades dentro del estado y algunas actividades no las puedes hacer si es con el gobierno federal y otros museos están en reapertura”, dijo la funcionaria estatal.

Destaca que además de no participar en el programa de la Scult federal, el organismo descentralizado Museos Puebla ha dejado de ser desde hace tres años el ente que atrae este programa al estado, estafeta que ha tomado la Secretaría de Turismo municipal.

En ese sentido, también durante una entrevista, el titular de esta secretaría Alejandro Cañedo señaló que ellos han tomado la gestión del programa Verano para ti por una razón: porque habría que mantenerlo y cuidarlo, y por eso “levantamos la mano”.

Cuestionado el por qué no participa Museos Puebla ni sus recintos dijo que era “una decisión de ellos” y que, incluso, no sabía si era por la decisión económica de no cobrar la entrada de los niños a los museos.

“Nos acercamos al gobierno federal. Quisimos no dejar el espacio hueco. Es una oportunidad de hacer cosas en favor de la niñez”, señaló el funcionario municipal.