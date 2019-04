Mujeres y el Día de la Tierra

La madre tierra es femenina y, en la lógica del capitalismo heteropatriarcal, puede ser ultrajada, violentada y apropiada. El 22 de abril conmemoraremos el día de la Tierra (y del nacimiento de Lenin); este día, promueve discursos y prácticas verdes. Probablemente usted piensa participar en una campaña de reforestación o iniciar la composta. Las acciones cotidianas son importantes. El cuidado de la madre tierra es urgente.

El cambio climático, es una realidad no de impactos futuros, sino ya presentes a escala global. Me parece fundamental escribir cómo las crisis ambientales afectan a las mujeres. Por supuesto que el cambio climático nos afecta a todos, pero los efectos en la vida de las mujeres, principalmente mujeres rurales e indígenas, es desproporcionado, desde no acceder al agua, hasta el crecimiento de las expresiones de la violencia. Las mujeres y las niñas son las personas más afectadas en contextos de emergencia, generando ciclos que repercuten en mayores problemas de salud, económicos y ambientales de larga duración.

En caso de desastres socio–ambientales, las personas que viven en condiciones de pobreza son quienes padecen los mayores efectos negativos. Estadísticamente sabemos que las mujeres conforman el porcentaje mayor de personas viviendo en condiciones de pobreza en el mundo. Los ya existentes límites que se imponen a las mujeres como parte de las inequidades de género, inciden en el no acceso a la educación, nutrición, atención médica, acceso a recursos económicos, etcétera.

En contexto de sequías, son las mujeres quienes se ven forzadas a recorrer grandes distancias para acceder al recurso hídrico. La violencia también incrementa: desplazamientos poblacionales, ira, frustración y violencia se magnifican, afectando principalmente a las mujeres, niñas y niños. Un estudio de la London School of Economics, analizó 141 países durante 20 años encontrando que los desastres socio–ambientales matan más a las mujeres que a los hombres, debido a la pobreza, ubicación física y social de las mujeres. Históricamente, las mujeres hemos sido responsables de los cuidados de la casa y, en contextos de desastres socio–ambientales, se amplía la brecha de la inequidad de género, son las mujeres y las niñas quienes se encuentran en mayores riesgos.

La Organización Mundial de la Salud reconoció que en mujeres que han sido víctimas de violencia, cuando estalla un desastre socio–ambiental, el daño en la salud en ellas aumenta hasta 50 por ciento. En contingencia ambiental, las mujeres pueden ser separadas de sus familias y redes sociales de apoyo, dejándolas en mayor vulnerabilidad. Las ubica como víctimas de diversas expresiones de la violencia, causando que las mujeres no acudan a refugios de emergencia por temor a ser violentadas.

Las mujeres hemos estado en el centro de la economía y la ecología, esto ha sido poco reconocido y menos valorado. Las mujeres seguimos siendo principales responsables de proporcionar alimentos saludables, agua limpia y técnicas cotidianas del cuidado de la madre tierra y de la vida, principalmente las mujeres del Sur Global. Es fundamental reconocer el rol vital de las mujeres y sumarnos a la defensa de la naturaleza.