Más del 66% de las mujeres en Puebla han sufrido violencia alguna vez en su vida: Claudia Rivera

La presidente municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, destacó que en Puebla el 66.8 por ciento de las mujeres han sufrido un incidente de violencia a lo largo de su vida.

De dichas cifras, precisó que el 47.4 por ciento es violencia emocional; el 49.4 por ciento violencia sexual, 39.9 por ciento por violencia física, y el 29.2 por ciento violencia económica, patrimonial o discriminatoria, a veces generada desde el propio núcleo familiar.

Con cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, señaló que 67 por ciento de las mujeres en el municipio de Puebla ha sido víctima de violencia en la calle o en el parque; y un 24 por ciento de las mujeres ha vivido violencia en el transporte público.

Expuso que la investigadora Marcela Lagarde acuñó el término feminicidio, como el acto de matar a una mujer solo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, convirtiendo este concepto en un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de garantías, así como el poder de investigar y sancionar.

Además del fenómeno social feminicida, señaló que la trata de mujeres, el secuestro y las violaciones a mujeres adolescentes son parte fundamental de esta problemática que no solo está enquistada en Puebla sino en su área metropolitana que comparte con el estado de Tlaxcala.

“Vamos a asumir el compromiso y la responsabilidad de manera seria, no solo es un día sino todos los días del año que debemos poner el dedo en el renglón para que no se nos olvide, que no tenemos por qué vivir con miedo, que el espacio público es para todos, y que los derechos de las mujeres no se someten a consulta, solamente se ejercen”, enfatizó.

Rivera Vivanco estuvo acompañada de la feminista Marcela Lagarde, quien este lunes dictó cátedra sobre los “Nuevos Compromisos entre Sociedad y Gobierno para combatir la violencia Feminicida: Por la vida y Seguridad de las Mujeres”, en el patio del Palacio Municipal, además de la titular del Instituto de la Mujer, Catalina Pérez.

La conferencia forma parte de las actividades organizadas por el ayuntamiento a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Previamente, la edil ofreció una rueda de prensa en el Salón de Protocolos, donde destacó que la violencia hacia las mujeres no ha disminuido, por el contrario este 2018 sigue la misma dinámica de años anteriores que hasta el momento reporta 76 feminicidios en la entidad.

Asimismo, Rivera Vivanco hizo un recuento histórico sobre el origen del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las mujeres, con el asesinato de las hermanas Mirabal.

En su oportunidad, la antropóloga e investigadora Marcela Lagarde dijo que su formación feminista y política se la debe en parte a la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

“Gracias enormes a mi alma mater, en Puebla viví seis años y en ese tiempo fui pensando y trabajando temas de opresión de género; allí empecé mi trayectoria como feminista”, reconoció.

Durante su intervención, Lagarde dijo que una de las formas de discriminación más violentas es contra los pueblos originarios.

Bajo ese panorama, expuso que Puebla tiene comunidades indígenas donde hay dominación y discriminación étnica, lingüística y cultural hacia mujeres y hombres, las cuales se busca eliminar a través de un nuevo proyecto de sociedad.

Al final, señaló que la discriminación y las dinámicas de poder y violencia también se dan entre las mujeres, a quienes exhortó a no violentar a su mismo género y, por el contrario, crear grupos de sororidad.