Mostrará el MNFM las imágenes de la edad de oro del graffiti hip hop de Henry Chalfant

De Henry Chalfant, fotógrafo y camarógrafo estadunidense reconocido por su labor de registro sobre los primeros años del graffiti en Nueva York, en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (MNFM) se verá la exposición fotográfica The Subway art in New York a partir del 11 de noviembre.

Su apertura se da en el marco del Festival de Interculturalidad y Movilidad. Vías Alternas 20/30, que organizan el propio museo, las asociaciones civiles Ayuda en Acción, Iniciativa Ciudadana Región Puebla, Habitajes: centro de estudios y acciones sobre el espacio público, así como los colectivos Estación Cero y Subterráneos.

Trenes de Nueva York, de Henry Chalfant, es una muestra fotográfica, comisionada a Habitajes, que ofrece un recorrido importante por la edad de oro del graffiti hip hop, periodo denominado por el propio artista que abarca los años de 1977 a 1987, en los vagones del metro de Nueva York y sus actores.

Esta exposición fotográfica será inaugurada el domingo 11 de noviembre a las 13 horas en el MNFM y permanecerá abierta al público hasta el 2 de diciembre del presente año.

Destaca que este viernes 9 de noviembre a las 18 horas en Profética, casa de lectura –3 Sur 701, Centro–, se podrá conocer el trabajo documental de Chalfant podrá a través de la proyección de los documentales Del Mambo al Hip Hop y Style Wars.

El primero, Del Mambo al Hip Hop, transportará al público a través de varias generaciones, desde la inmigración de cubanos y puertorriqueños en los años 40 y 50 del siglo anterior que convirtieron al condado neoyorquino en la meca del mambo y de la música latina.

El otro, Style Wars, aborda los orígenes de la cultura hip hop, y fue realizado en 1982 por Chalfant y Tony Silver, para dar una muestra y resaltar el vínculo del hip hop con el graffiti en Nueva York.

A las 19 horas, tras la exhibición de los materiales, se hará la Charla de café La desigualdad y la interculturalidad como elementos para las expresiones urbanas, en la que participarán el propio Henry Chalfant, el doctorante en artes visuales por la UAM César Guerrero, Mibe, un escritor de graffiti hip hop e integrante del Germen Crew, la maestra Amanda Georgina González Ochoa y Emmanuel Audelo Enríquez, como moderador.

Chalfant es un artista que se inició como escultor, durante la década de 1970, para incursionar luego en la fotografía y el cine, y hacer un estudio a profundidad de la cultura del hip hop y del arte graffiti en Nueva York y en el mundo.

Es considerado como “una de las máximas autoridades en el arte del metro” de Nueva York y la cultura juvenil urbana. Sus fotografías documentan cientos de trabajos artísticos, y cientos de trenes de aquella época. Su obra ha sido expuesta en numerosas galerías alrededor del mundo.

Resalta además que, tras la apertura de la muestra, ambos documentales se proyectarán el domingo 11 de noviembre a las 13 horas, en el coche prensa del MNFM, ubicado en la 11 Norte número 1005, en el Centro Histórico.

La programación del Festival de Interculturalidad y Movilidad. Vías Alternas 20/30 está en las redes sociales del MNFM, Estación Cero, Ayuda en Acción México, Subterráneos y Habitajes.