Mortalidad y pobreza

En un artículo publicado el 22 de noviembre pasado por la prestigiada revista Lancet Public Health, el autor James E. Bennett y colaboradores plantearon que los pobres en Inglaterra mueren casi 10 años más jóvenes que la gente rica. Esta desigualdad en la esperanza de vida, se ha acentuado desde el año de 1980. La tendencia se convierte en algo particularmente preocupante, sobre todo cuando se orienta al grupo de mujeres, pues es en ellas sobre quienes recae una mayor cantidad de factores de riesgo que predisponen a un incremento sustancial en los datos desfavorables de las estadísticas para ellas. Lo mismo sucede con los niños, en quienes los problemas en recién nacidos y las enfermedades respiratorias los pone en un estado de mayor vulnerabilidad en la medida en la que los ingresos familiares disminuyen.

Tal vez lo primero que se podría pensar como estrategia para mejorar estas estadísticas implicaría la aplicación de medidas efectivas en materia de salud pública con más inversión de índole preventiva, junto con políticas enfocadas a optimizar la atención médica; pero resulta particularmente interesante que estas medidas tendrían un impacto mejor con una idea de ampliar las opciones de acceso a mejores condiciones de alimentación, vivienda, esparcimiento y condiciones de trabajo.

Los datos analizados fueron obtenidos de la Oficina de Estadísticas Nacionales, que vendría a ser el equivalente en México del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi). De todas las muertes registradas en Inglaterra entre 2001 y 2016 (7.65 millones en total), la brecha en la esperanza de vida entre los sectores más acomodados, comparándolos con los más desfavorecidos aumentó de 6.1 años en 2001 a 7.9 años para 2016 en mujeres y de 9.0 a 9.7 años para los hombres. La esperanza de vida en las mujeres pobres fue de 78.8 años, comparándola con 86.7 años en el grupo más rico. Del mismo modo, la esperanza de vida en las mujeres de los sectores más pobres de la sociedad ha disminuido en 0.24 años desde 2011.

Varias son las conclusiones que explican estas tendencias. Un factor importante potencialmente resolutivo es el hecho de que para los pobres, las enfermedades crónicas y degenerativas son diagnosticadas demasiado tarde. Esto se complica porque el precio de los alimentos saludables como frutas y verduras frescas es más costoso que alimentos procesados y poco saludables, lo que constituye uno de los principales factores de riesgo para enfermar. De esta forma, las cardiopatías, el cáncer de pulmón, cáncer de aparato digestivo y las demencias constituyeron las patologías de diagnóstico más retrasado y que podrían mejorar la esperanza de vida con un diagnóstico oportuno.

También es notorio que los niños más pobres tienen también más probabilidades de morir. En 2016, los niños menores de cinco años de los sectores más pobres de la sociedad tenían 2,5 veces más probabilidades de morir que los niños de familias acomodadas.

Este estudio muestra que los pobres de Inglaterra se están sometiendo a riesgos de enfermar por padecimientos que no solamente se pueden prevenir sino incluso, tratar en una forma satisfactoria en la medida en la que los diagnósticos se pudiesen llevar a cabo en un momento más oportuno. Los autores de esta investigación manifiestan que una mayor inversión en salud y asistencia social en las áreas más desfavorecidas ayudará a revertir las tendencias preocupantes observadas. También plantean que la industria de la fabricación y distribución de alimentos debería de establecer estrategias para erradicar a inseguridad alimentaria, por medio de la implementación de estrategias para hacer de la comida sana algo más accesible. Lo ideal es que la calidad de la dieta de una familia no debe estar dictada por sus ingresos.

En México la situación es verdaderamente sombría pues no solamente carecemos de información sobre estos aspectos sino también tenemos una sociedad poco educada que es bombardeada literalmente con comunicaciones en los medios que promueven alimentos poco sanos y además, una nula promoción de buenas prácticas nutricionales. Un consumismo verdaderamente atroz desgasta a nuestra sociedad con hábitos poco ahorrativos y opciones de gastos con créditos, supuestamente sin intereses, que generan deudas por periodos muy prolongados que aderezan a los mexicanos con otras patologías más variadas y mucho más complejas que las de los ingleses.

Por supuesto no sabemos cómo nos encontramos y si bien, la deducción de que la pobreza se vincula estrechamente con una mala salud es algo lógico, se puede entender que una política orientada a establecer medidas preventivas por medio de la implementación de recursos, resultará insuficiente si no se establece una lucha frontal y decidida contra la miseria.

Referencia: Bennett JE et al. Contributions of diseases and injuries to widening life expectancy inequalities in England from 2001 to 2016: a

population–based analysis of vital registration data. Lancet Public Health November 22, 2018 DOI: https://doi.org/10.1016/ S2468–2667(18)30214–7