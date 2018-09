Tres asistentes de morenovallistas, entre los 24 aspirantes a consejeros del IEE

En la lista de 24 aspirantes a consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) destacan tres por su cercanía con funcionarios de alto nivel de ese organismo, acusados por la oposición de beneficiar al PAN y a los aliados de esa fuerza política con sus resoluciones.

Se trata de América Serrano García, Óscar Reyes Rodríguez y Evangelina Mendoza Corona, quienes son asistentes y subalternos del presidente del IEE, Jacinto Herrera Serrallonga, de la secretaría Ejecutiva, Dalhel Lara Gómez, y del consejero Juan Pablo Mirón Thomé.

El nexo de Herrera, Lara y Mirón con el PAN data de la administración albiazul del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en la que ocuparon diversos cargos antes de incorporarse al IEE.

Los 24 aspirantes han pasado tres filtros en el proceso de selección que lleva el Instituto Nacional Electoral (INE) para ocupar las vacantes que dejarán Flor de Té Rodríguez Salazar, Federico González Magaña y Claudia Barbosa Rodríguez, por un periodo de siete años.

América Serrano García se encuentra inscrita en la nómina del organismo electoral como secretaria particular del presidente Jacinto Herrera, quien se incorporó al IEE en 2015 tras fungir como director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) en el gobierno morenovallista.

Evangelina Mendoza es asistente de Mirón Thomé, ex particular del ex secretario de Educación Pública (SEP) Luis Maldonado Venegas.

En tanto, Óscar Reyes Rodríguez funge como encargado de despacho de la Dirección de Organización Electoral del IEE, área que se encuentra bajo el mando de la Secretaría Ejecutiva.

Al igual que Jacinto Herrera, Lara Gómez trabajó en la SFA durante el mandato de Moreno Valle, donde se desempeñó como directora de Fideicomisos.

Los 24 aspirantes a consejeros del IEE realizarán un ensayo presencial el 22 de octubre para continuar con el proceso de selección y si es calificado como idóneo pasarán a la etapa de la entrevista, con base en la cual se designará a los reemplazos de Rodríguez, González y Barbosa.