Moreno Valle sólo vela por su bien personal, alerta Aranda a panistas de todo el país

La ex panista Ana Teresa Aranda Orozco alertó que Rafael Moreno Valle Rosas sólo procura su “bien personal y el de su clan”, ante su aspiración de convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, lo que abrió un debate en redes sociales en el que se exhibió el uso de bots para defender al ex gobernador poblano.

El ex dirigente estatal de Acción Nacional Rafael Micalco Méndez, el ex diputado local Miguel Ángel Dessavre Álvarez y el ex presidente municipal de Palmar de Bravo, Pedro Barojas de Rojas, coincidieron con el señalamiento de Aranda.

Dessavre incluso alertó a la militancia albiazul del resto del país que en Puebla “los pitufos tricolores” acabaron con el partido de derecha, en referencia al pasado priista de Moreno Valle.

A favor del ex mandatario local se alinearon los liderazgos panistas que forman parte de su grupo político, como su ex secretario de Competitividad Pablo Rodríguez Regordosa; la esposa de este último y próxima diputada local por la vía plurinominal, Mónica Rodríguez Della Vecchia; así como su operador de medios Marcelo García Almaguer, quien también ya tiene asegurada una curul en el Congreso local para la legislatura que dará inicio el 15 de septiembre.

Reciclan cuentas de la campaña presidencial

Moreno Valle inició la promoción de su imagen como candidato a la dirigencia del PAN este mes y una de las plataformas que ha utilizado es Twitter, donde se difunden videos y fotografías suyas de diversas cuentas, algunas de las cuales se encuentran activas desde 2017.

Ese es el caso de @CuuMorenoValle, la cual dio eco a los mensajes de la campaña de Moreno Valle por la presidencia del país en 2017 y recientemente cambió el nombre de usuario a “MorenoValleCEN”.

Desde esa cuenta, se publicó el 21 de julio una fotografía del ex gobernador panista rodeado de decenas de personas y banderas blancas con los logos del PAN, la cual se hizo acompañar con los mensajes “Juntos debemos reforzar las bases de nuestros ideales” y “@AccionNacional tiene como fin el bien común de los ciudadanos”, dentro del hashtag #PanistasConRafa.

“Pitufos tricolores quieren comprar al PAN”

Ana Teresa Aranda retomó el tuit de @CuuMorenoValle, para señalar que “@RafaMorenoValle tiene como fin su Bien personal y el de su clan donde los panistas de a deveras no están considerados, pregunten en #Puebla. Los #PitufosTricolores ansiosos de comprar al #PAN”.

La ex candidata independiente a la gubernatura, que formó parte de los gobiernos federales del PAN de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón Hinojosa, desató la inconformidad de liderazgos de Acción Nacional cercanos a Moreno Valle.

“Te recuerdo que fuiste un instrumento de operación para el PRI de Marín. ¿O ya se te olvidaron los vuelos en helicóptero PRI-vado de tu campaña?”, respondió Marcelo García, mientras Pablo Rodríguez manifestó: “Das pena @anaterearanda no se me olvida que cuando las decisiones no te beneficiaban arrebataste, hasta que renunciaste a @AccionNacional . No tienen calidad para descalificar”.

Acusan el uso de “Rafabots” para atacar a Aranda

Decenas de comentarios contra el tuit de Aranda provinieron de usuarios que iniciaban su opinión con “soy panista de a deveras”, situación que no dejó pasar la ex secretaria de Desarrollo Social del país, al señalar “y todos respondiendo igual…. obedeciendo la línea de comunicación… ¿poca creatividad?”.

Aranda además dio retuit al siguiente comentario “Les pica mis “queridosRafabots”? y eso que no es chile, pero por más que su MARCELA quiera desviar la atención y aventarlos a uds. por delante los POBLANOS no nos tragamos sus MENTIRAS sobre disque lo “MARAVILLOSO” que es su PATETICO PATRÓN @RafaMorenoValle”.

En tanto, Pedro Barojas, quien formó parte de la lista de presos políticos del sexenio morenovallista, aseguró que Marcelo García estuvo detrás de los ataques a Aranda, por ser “uno más de los asalariados que están en la nómina” y agregó: “el sello de la casa es notorio, argumentos basados en mentiras. Lo que sí es obvio, cada vez son menos”.