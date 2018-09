Morena triunfaría si se repite la elección de gobernador, arroja encuesta de “Más Data”

En caso de que la elección de gobernador en Puebla se repitiera sería el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) el ganador, con base en lo que arroja una encuesta de “Mas Data”.

El estudio demoscópico arroja que 41.5 por ciento de los encuestados votarían por el partido que fundó Andrés Manuel López Obrador, 21.9 por ciento lo haría por Acción Nacional, 5 por ciento sufragaría por el PRI, 0.9 por ciento por el PRD, 0.8 por ciento por el Verde Ecologista de México, 0.6 por ciento por el PRD, 0.5 por ciento por Movimiento Ciudadano, y 0.1 por ciento por Nueva Alianza.

Un virtual candidato independiente tendría 0.4 por ciento de los sufragios y 2 por ciento dijo que votaría por “otros”.

9.3 por ciento de la muestra representativa dijo no saber a quién elegiría, 8.5 por ciento expresó que no votaría y otro porcentaje igual optó por no contestar.

A la pregunta de ¿Usted está a favor de que se anule la elección de gobernador de Puebla debido a que ocurrieron irregularidades durante el proceso o cree que solamente es necesario que el tribunal limpie la elección y así evitar más gastos en otras elección? 43.5 por ciento se pronunció a favor de otros comicios, 41.8 por ciento pidió que se limpie la elección, 6.4 por ciento dijo que no le importa, 5.5 por ciento no sabe y 2.9 por ciento no contestó.

Si la mayoría prefiere que nuevamente se haga la elección se sustenta en el hecho de que 61 por ciento de las personas entrevistadas considera que hubo fraude en los comicios para elegir al titular del Poder Ejecutivo poblano.

Menos de la mitad de ese porcentaje –25.8 por ciento– cree que el PAN ganó en forma legitima el gobierno del estado y un 13.3 por ciento afirmó no saber.

Respecto al recuento de votos que se realiza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 43 por ciento opina que sí dará certeza a la elección del 1 de julio pasado, otro 42.6 por ciento cree que no la dará y que habrá duda del resultado, otro 3.1 por ciento indica que solo si gana Morena se tendrá certidumbre, 2.8 por ciento cree que únicamente si gana el PAN y 8.3 por ciento no sabe o no contestó.

La encuesta también arroja que 29.9 por ciento se identifica mucho con Morena; poco, 7.4 por ciento, mientras que 14.9 por ciento se identifica mucho con el PAN y poco un 4.5 por ciento. En tercer lugar está el PRI, con 4.4 por ciento de los encuestados que dijeron que es mucha su identidad con el tricolor, en tanto que 2.1 por ciento refirió que es poco.

El objetivo de la encuesta es conocer la percepción de los ciudadanos que habitan en el municipio de Puebla con respecto al recuento de votos de la elección de gobernador del estado de Puebla y sus probables implicaciones.

Para ello se realizaron 800 entrevistas efectivas a ciudadanos con credencial de elector que habitan en el municipio de Puebla. El margen de error: ± 3.5 por ciento, con un nivel de confianza estadística de 95 por ciento.