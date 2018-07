Demandaremos a Morena por lesiones, secuestro y robo: Por Puebla al Frente

Coordinadores de Por Puebla al Frente acusaron al Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de haber generado “disturbios y actos de violencia hacia militantes de Acción Nacional” y pidieron la intervención de las autoridades federales y estatales para resguardar la seguridad hasta que concluya el conteo de los cómputos distritales.

En este sentido, el coordinador de la Campaña, Franco Rodríguez, dijo que el candidato izquierdista “Luis Miguel Barbosa no es Andrés Manuel López Obrador, los poblanos no lo respaldan y que acepte los resultados de la jornada electoral, los cuales no le favorecen y dan el triunfo a la Candidata por la Coalición “Por Puebla al Frente”, Martha Erika Alonso.

De igual forma, Rodríguez Álvarez lamentó y condenó los hechos ocurridos ayer por la tarde, “pues nada justifica los actos de violencia ni las acciones cometidas en las que no solo atentaron física, sino también contra la integridad de quienes se encontraban trabajando, pues durante horas sufrieron intimidación y amenazadas, tal y como quedó evidenciado en los videos de las cámaras de seguridad, por lo que se presentarán las denuncias correspondientes en contra de Morena, por secuestro, robo, lesiones, entre otras”.

El coordinador de campaña señaló que “desde hace 15 días Barbosa anunció esto, que pensaba judicializar el proceso electoral, sin haber agotado legalmente lo que corresponde, lo cual refleja que no le favorecen los resultados, pues aunque no quiera reconocerlo”.

“Lo que no termina de entender Barbosa, es que este tipo de violencia los poblanos no la queremos y no es lo que representa Morena a nivel nacional y este tipo de violencia no es lo que quiere el presidente electo. Nosotros no tenemos la culpa de que el señor Barbosa no sea Andrés Manuel López Obrador, porque eso es lo que cree el señor que es”, remarcó.

Por su parte Sandra Izcoa, coordinadora de Comunicación de la campaña, hizo responsables “de la seguridad de los agraviados” a Miguel Barbosa, José Juan Espinosa, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta -virtuales diputado y senadores electos-, “quienes orquestaron estos hechos violentos”.