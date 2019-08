Morena: la caldera del diablo

La narrativa de la 4T esperaba que el movimiento, ya convertido en gobierno y partido, con el consenso de los gobernados, acabaría con la impunidad y la corrupción, la violencia y la inseguridad, la pobreza, la desigualdad social y regional, el estancamiento económico y el deterioro del medio ambiente. Sus objetivos declarados: un Estado de derecho, de bienestar social y democrático, el desarrollo del mercado interno, la soberanía alimentaria y la prosperidad de la Nación. Pero estos fueron los temas de la campaña electoral y, ya como gobierno, no aparecen en los documentos fundamentales que debieran normar su acción, como el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo.

Las concepciones del poder, entre lo que fue el movimiento y la campaña, y la que se deriva de las tareas que está llamado a desempeñar como gobierno, generan muchas tensiones al Presidente y a Morena, en su actitud para con los propios ciudadanos, las otras fuerzas políticas, las organizaciones de la sociedad civil, así como con las instituciones y las leyes.

Estas tensiones atraviesan todo el proyecto de Morena, porque son las tensiones propias de su origen. El movimiento fue construido en torno a la figura de AMLO, quien aparece como la primera y última instancia en la toma de las decisiones principales. Al mismo tiempo, el Movimiento se hizo para ganar el poder por la vía electoral y para, además de garantizar una nueva moral pública, impulsar una alternativa al neoliberalismo. Por ello, la vía que se está transitando para llevar a cabo dicha transformación, consiste en el fortalecimiento del presidencialismo como la fórmula de gobierno inevitable para esos fines.

Para ganar el poder se hicieron todas las alianzas imaginables y hasta algunas inimaginables. Enemigos y adversarios fueron perdonados o reconocidos y se incorporaron al proyecto en aras del objetivo principal: derrotar a la mafia del poder y regenerar la vida pública. Todos coincidieron en la lucha ascendente y en la obtención del triunfo. Pero ya desde el festejo por el mismo se hicieron presentes conductas inmorales por algunos advenedizos que de inmediato fueron sancionadas por la comisión de honor y justicia.

La cuarta transformación vive entonces con una gran tensión entre la democracia y el sectarismo, con el ropaje de presidencialismo: entre su vocación manifiesta para consolidar la democracia por medio de una justicia que propicie el gobierno de las leyes, o continuar con la inercia concentradora del poder, de una visión justiciera por encima de las leyes y de la subordinación de la política a la voluntad, los tiempos y los ritmos que imponga el Presidente. En pocas palabras, entre gobernar para todos o sólo para los suyos.

La otra contradicción importante que vive el actual gobierno es la que existe entre su compromiso para obtener altas tasas de crecimiento económico y la política económica que aplica, y que es la ya conocida del neoliberalismo, para no crecer. Entonces, si se supedita casi todo a la aprobación del T-MEC, el reconocimiento de la autonomía del Banco de México, las altas tasas de interés, el peso fuerte y las demás reglas del juego imperantes, y hace cuac, la política neoliberal aplicada dará el resultado ya conocido. Pero si además se genera desconfianza entre los inversionistas, no habrá manera de alcanzar la meta del crecimiento.

Los objetivos declarados para disminuir la pobreza y la desigualdad exigen de otra política económica basada en la reforma fiscal, el desarrollo del mercado interno, la atención integral al campo, de una política industrial y una política de empleo como políticas de Estado, que, por lo que llevamos visto, el gobierno no está dispuesto a adoptar. A pesar de ello, el Presidente afirma que se acabó el neoliberalismo. En un primer momento habló de pos neoliberalismo y después de la economía moral. Pero hasta el momento no ha aclarado en qué consiste.

La tercera tensión es la que se produce entre el objetivo de construir la paz, que requiere de la reconciliación y de la suma de todos los esfuerzos, con el estilo de gobierno, que denota una concepción y un método, que se apoya en su base social para luchar contra los privilegios y confrontar al resto de la sociedad, hasta polarizarla en varios temas y con algunos sectores. Como si estuvieran en contradicción la lucha contra la corrupción, en la que se desconfían de todos y la lucha por la seguridad, que requiere de todos. Lo más grave es que carece de respuestas de fondo. Cualquier explicación se hace depender de la pobreza y la corrupción; y para cualquier situación se responde con “diálogo y más diálogo”, lo cual en principio está muy bien, si después se ofrecieran soluciones. Pero apenas se quedan en las respuestas banales.

El caso más reciente fue la marcha de las mujeres en la Ciudad de México exigiendo justicia. En lugar de que el gobierno hiciera suya la voz de las mujeres y con la ira manifiesta de ellas se apoyara para poner un ya basta ejemplar, por lo menos empezando con los cuerpos policiacos, las respuestas fueron tan débiles, equivocadas y confusas, que prácticamente todo quedó igual en cuanto al fondo del asunto.

Desde 1993 quedó plenamente demostrado que en México el Estado no puede proteger a los ciudadanos de la violencia en cualquiera de sus formas. La violencia contra las mujeres, en particular, no ha dejado de ir en aumento. Y en esto tiene muy poco que ver la corrupción o la pobreza. El establecimiento de mesas de trabajo, para construir políticas públicas “integrales” nos habla sólo del desvarío del gobierno frente al problema.

Una cuarta tensión es la que se desprende del dicho del Presidente de que la mejor política exterior es la interna. Ello explicaría que no nos confrontamos con Estados Unidos porque se trata de lograr la aprobación del T-MEC a toda costa. Entonces se acepta hasta la propia agenda de Trump, el cumplimiento del papel práctico del tercer país seguro y se sacrifica cualquier discurso que pudiera cohesionar a la nación.

Todas estas tensiones se han venido resolviendo en favor de la concentración del poder, por lo que no están quedando espacios que no dependan de la voluntad presidencial y paradójicamente adelantan la lucha por la sucesión. La confrontación entre Batres y Monreal dejó ver una lucha descarnada por el poder, ajena a cualquier debate programático. Ya se está viendo que, en el próximo Congreso de ese partido, con los enfrentamientos entre Mario Delgado, Yeidckol Polevsnky y Bertha Luján, la temperatura de la caldera amenaza convertirla en la del diablo.

Si a ello agregamos que el panorama se está llenando de los nubarrones que anuncian la tormenta perfecta para México, las contradicciones del gobierno lo están llevando al peor de los escenarios y a convertirse en lo que nunca esperó (por lo menos desde la izquierda atrapada en su ambición); las tensiones se resolverán hacia uno de los polos y cristalizarán sin ya poder hacerlas reversibles. Rebasada por la economía y la violencia, la 4 T nos regresará al Presidencialismo más concentrador del poder y a la militarización del territorio. En tal escenario, y sin poder alcanzar sus objetivos, al aprendiz de brujo no le quedará de otra que recurrir a su maestro y decidir con el dedo. Aunque quizá, para entonces, ya sea irrelevante.