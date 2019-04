Comisión de Morena confirma a Barbosa como candidato; improcedente la impugnación de Armenta

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena concluyó que el partido no violentó los derechos del senador Alejandro Armenta Mier en la contienda interna por la candidatura al gobierno de Puebla y confirmó la validez de la encuesta por la cual Luis Miguel Barbosa Huerta obtuvo la postulación.

La resolución la notificó a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que tendría la última palabra en la batalla jurídica que inició Armenta.

Mientras el TEPJF determina lo conducente, Luis Miguel Barbosa se encuentra en campaña desde el domingo pasado con el impulso de la coalición Juntos Haremos Historia en Puebla que conformaron Morena, el PT y el PVEM.

Acusó sin tener pruebas, concluye la comisión

Uno de los argumentos que hizo valer Armenta para solicitar la reposición de la contienda interna se centró en la conducción que tuvo la presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Yeidckol Polevnsky Gurwitz, al manifestar su simpatía por Luis Miguel Barbosa en diversas declaraciones públicas.

“El hoy promovente no profundiza en sus dichos y se limita a ofrecer diversas notas periodísticas las cuales no son prueba suficiente para declarar la ilegalidad de la encuesta y, en su caso, revocar un acto de autoridad, pues estas son sólo indicios que no han sido debidamente concatenados con otros medios de prueba”, determinó la Comisión de Honestidad y Justicia al resolver el expediente CNHJ-PUE-180/19 y su acumulado.

Además, el órgano intrapartidista aseguró que la designación de Barbosa se hizo conforme a derecho porque se apegó a las reglas que se establecieron en la convocatoria de selección y en los estatutos del partido.

“Resulta incongruente que Alejandro Armenta Mier alegue la inconstitucionalidad o incompetencia para realizar las designaciones finales de un candidato de Morena, pues incluso es una prerrogativa de cualquier partido político la autodeterminación y auto organización”, manifestó la comisión.

Sobre la aseveración de Armenta de que los resultados de la encuesta le favorecieron, la comisión determinó que ésta “se desprende de una interpretación subjetiva” que intentó fundamentar en un análisis hecho por su equipo, pero no ofreció una “documental pública que compruebe sus dichos”.