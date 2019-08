Morena será aliado de quien combata los vicios, dice el diputado Gabriel Biestro

En representación del grupo legislativo de Morena, Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla refirió que su partido “siempre será un aliado de todo aquel que busque combatir los vicios y se guíe por el camino de la honestidad, la paz y la reconciliación”.

En su discurso ante el pleno, señaló que no tiene dudas que esos son los cimientos para el bienestar, el desarrollo y la felicidad del pueblo. “Solo un gobierno que no mienta, no robe y no traicione, un gobierno que siga los principios de esta nueva era, lo podrá conseguir. La hora de Puebla ha llegado, llama a todos, acudimos al llamado porque sabemos que podemos, porque este camino que comienza hoy es el inicio de una transformación de fondo que trabajaremos juntos y de la cual mañana podremos estar orgullosos”.

De inicio, felicitó a Luis Miguel Barbosa Huerta por asumir el Poder Ejecutivo a la par que le agradeció “porque nunca renunció, nos abandonó, se apartó o se desanimó en esta lucha democrática por el estado”.

Consideró que el ahora gobernador no requiere introducción al ser un personaje clave de la historia moderna, de las luchas sociales y políticas, del Congreso que en 1997 le arrebató la mayoría absoluta al PRI, partido hegemónico de la época, además de que fue presidente del Senado y ahora “honrado con el máximo reconocimiento público que es estado puede otorgarle”.

El también presidente de la Junta de Gobierno refirió que a Miguel Barbosa lo conoce, y por lo tanto puede probar su probidad, su sentido humano y su gran compromiso con el estado.

Refirió que, en los últimos años, el estado ha perdido parte de su tejido social que sustenta la convivencia, por las prácticas corruptas y políticas depredadoras de origen neoliberal, que lesionaron la paz y la convivencia entre sus miembros, dando como resultado el clima de violencia e inseguridad, de injusticia que altera el orden, la paz y la felicidad. Lo anterior, acotó, ha provocado que Puebla viva en un estado “hambriento de paz y reconciliación”.

Continuó que al estado lo aqueja la inseguridad, la corrupción, la injusticia, el desempleo y la pobreza, por lo que si los tres poderes del gobierno trabajan con afán de servicio, compromiso con el encargo y conciencia del momento histórico, se podrán superar dichas problemáticas.

Por último, el diputado Gabriel Biestro le mandó un mensaje a Barbosa Huerta: “señor gobernador, sé que no fallará, pueblo de Puebla prometemos que no fallaremos”.