Morena denunciará vínculo de MEAH con huachicoleros para anular comicios: Duarte

El representante de Movimiento de Regeración Nacional (Morena) ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte Olivares, anunció que robustecerá la impugnación promovida contra la gobernadora electa Martha Érika Alonso con evidencias del supuesto nexo que guarda con un grupo delictivo dedicado al robo de combustible que participó en su campaña.

Manifestó su confianza en que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tomará en cuenta ese antecedente para anular los resultados cantados por el Instituto Electoral del Estado (IEE) y poder convocar a un nuevo proceso comicial.

Morena refutó la validez de la elección de gobernador y la constancia de mayoría entregada a Alonso Hidalgo, quien obtuvo un millón 153 mil 79 votos; mientras al abanderado de la coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena–PT–PES), Luis Miguel Barbosa Huerta, obtuvo un millón 31 mil 43 sufragios, según el cómputo final del IEE.

Entrevistado en el marco de la Marcha contra el Fraude y la Imposición que convocó Morena el día de ayer, Duarte afirmó que la impugnación contra la candidata de “Por Puebla al Frente” se encuentra firme.

Sobre la conclusión del INE de que Alonso no rebasó el tope de gastos de campaña y la declaración de la Fepade de que el PAN no operó un laboratorio electoral para modificar los resultados de la elección del 1 de julio, el representante aclaró que no son los únicos argumentos para la anulación.

Hay colusión del crimen organizado con actores políticos, acusa

Horacio Duarte refirió que un diario de circulación nacional ha difundido información del vínculo de Alonso con la familia Valencia del municipio de Venustiano Carranza, acusada de participar en el robo de hidrocarburos, por el cual una de sus integrantes fue detenida.

“Es una prueba más que se va a adicionar a la impugnación con todos los elementos que están surgiendo en Puebla, donde no solo operan los grupos delictivos, sino que están vinculados a los actores político, a los Moreno Valle a Martha Érika.

“Irán brotando casos como esto, donde se demuestra que la elección de gobernador fue una elección donde se manejaron recursos públicos de manera ilícita y hubo una organización con sectores impresentables en términos políticos y jurídicos para arrebatarle a Morena el triunfo que le corresponde”, expresó.