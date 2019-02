Cobija plana mayor de Morena a Barbosa en arranque de precampaña a la gubernatura de Puebla

Con el respaldo de la plana mayor de Morena, diputados federales y locales, así como de los alcaldes y regidores del área metropolitana de Puebla, este domingo arrancó Luis Miguel Barbosa Huerta su precampaña para obtener la candidatura a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ante una explanada abarrotada del Parque Juárez, en el centro de la capital, Barbosa recibió el cobijo de los sindicatos del IMSS, ISSSTEP y magisterial, de los trabajadores del Soapap, burócratas en activo y organizaciones sociales.

Al grito de “Es un honor, Barbosa gobernador”, la militancia y simpatizantes de Morena recibieron al ex senador, a quien consideraron el mejor perfil para gobernar la entidad.

Algunos apostados en el puente peatonal frente a la Plaza Dorada y otros en la explanada del lugar, donde se congregaron más de 3 mil personas, Miguel Barbosa dijo que nunca se ha ido de Puebla y mantiene la dignidad en alto porque tampoco se dejó seducir por el poder.

En su intervención, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Gabriel Biestro Medinilla, aseveró que Barbosa será el candidato de Morena porque no se rindió ante la adversidad ni se sentó a negociar con grupos de poder.

Para Biestro Medinilla, el ex candidato a gobernador por Morena representa la claridad y la afinidad ideológica del partido, por eso confió que ganará la encuesta y será el candidato de la izquierda.

-¿Quién fue el que no se rindió ante la adversidad? –preguntó el diputado a la multitud.

-“Barbosa”, se escuchó al unísono.

-¿Quién fue el que no dejó de pelar? –prosiguió.

-“Barbosa”, volvieron a contestar.

-¿Quién fue el que no se sentó a negociar?

-“Barbosa”.

-¿Quién fue el que no se fue a México al gobierno federal?

-“Barbosa”.

-¿Quién está con nosotros y va a seguir con nosotros, y por eso será nuestro candidato y gobernador?

-“Barbosa”, respondieron por enésima ocasión.

En tanto, el diputado Emilio Maurer aseveró que “no hay plazo que no se cumpla, luego de pelear contra el fraude. Sería una canallada darle la espalda a alguien que se ha roto la madre por nosotros, no queremos chapulines, extraños ni advenedizos”.

El legislador aseveró que los poblanos “no somos ingratos y vamos a responder, porque amor con amor se paga; Barbosa va a ganar”.

En su intervención, el precandidato a la gubernatura Luis Miguel Barbosa dijo que Morena ha constituido una gran familia en Puebla.

“Nunca nos hemos ido, no estamos regresando, hemos estado siempre acá, un solo día no hemos parado, un solo día no hemos descansado”, afirmó, tomado de la mano de su esposa Rosi, quien también recibió el respaldo de la militancia.

“En esta elección interna no voy a confrontar, porque la confrontación quedó a un lado, la confrontación era contra el poder que acechaba, quería intimidar y que nunca pudo”, advirtió.

Barbosa dijo que hoy se vive otro momento en Puebla, por eso promueve la firma del pacto, la conciliación y el bienestar en el estado, a la que consideró la estrategia a seguir.

“Esta reconciliación es primero entre los militantes y simpatizantes de Morena, por eso esta contienda interna es fraternal”, enfatizó, luego de hacer un llamado a los presentes a firmar dicho pacto.

Miguel Barbosa expuso muchos están en la lucha del territorio desde abajo, junto al pueblo, por eso les dijo que no les he fallado, “siempre he mantenido la frente y la dignidad en alto porque he resistido los embates del poder”.

“A mí nadie me puede decir que me cerraron alguna averiguación previa como negociación; a mí nadie me puede decir que me entrevisté con el gobernante anterior; a mí nadie me puede decir que tuve un encuentro secreto, yo rechacé esas formas de hacer política, no soy parte de los privilegios ni la clase política poblana”, declaró, en alusión a su adversario Alejandro Armenta.

Por esta razón, sostuvo “me siento con el apoyo de la gente y con esta clase de política nueva”, refirió a los alcaldes y diputados de quienes este domingo recibió el apoyo.