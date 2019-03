En Morena no hay lugar para los arribistas, advierte Miguel Barbosa

En Morena no hay lugar para los arribistas que se incorporan al partido o a los equipos de campaña en búsqueda de cargos, advirtió el precandidato a la gubernatura de Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta, tras la suma a su proyecto de perfiles vinculados a distintas fuerzas políticas como el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC).

En su noveno día de precampaña y durante una gira por el municipio de Amozoc, indicó que las puertas de su proyecto se encuentran abiertas para todas aquellas personas que expresaron la voluntad de sumar al triunfo del partido de izquierda.

“Hoy no estamos repartiendo cargos ni candidaturas, hoy hay una sola candidatura que definir, hoy no estamos nosotros en la campaña abriendo la afiliación de Morena, la afiliación de Morena la determinan los órganos partidarios no los equipos de campaña.

“Quienes vienen a incorporarse quieren ser parte de un equipo, no vienen por cargos públicos, porque Morena tiene que formar una clase política nueva donde la condición para estar en el servicio público será el mérito, la honestidad, el conocimiento y la experiencia”, destacó en el discurso que dirigió a militantes y simpatizantes que se congregaron en un salón de ese municipio conurbado a Puebla capital.

La semana pasada se sumaron al equipo de Barbosa el ex candidato a gobernador del PRI Javier López Zavala, así como el ex delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) Ardelio Vargas Fosado, quien ocupó ese cargo en el sexenio de Enrique Peña Nieto tras desempeñarse como secretario de Seguridad Pública de Puebla en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas.

Celebra resultados de la precampaña

Barbosa hizo una valoración de la precampaña que encabezó en el penúltimo día de actividades proselitistas, tras la cual se someterá a una encuesta a cargo de Morena que definirá al candidato a gobernador y en la que será medido con sus adversarios Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandro Armenta Mier.

El aspirante a Casa Puebla aseguró que se reunió con miles de simpatizantes y militantes de Morena de distintas regiones de Puebla, como resultado del trabajo que ha destinado a la búsqueda de la gubernatura desde la elección de 2018, en la que compitió por el mismo cargo de elección popular como abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, el PT y el PES.

“Es resultado de un gran trabajo que se viene realizando desde hace más de un año”, enfatizó el ex senador de la República, a quien diversas encuestadoras lo colocan como favorito de la contienda interna que abrió Regeneración Nacional y de todo el proceso electoral.

Barbosa manifestó que se siente “legitimado” por el respaldo que ha recibido de los ciudadanos en todos los lugares que visitó durante la precampaña, al tiempo de convocar a los militantes y simpatizantes de Morena a refrendar su confianza en el proyecto que encabeza.