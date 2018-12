Mil millones de personas viven con discapacidad en el mundo: ONU

El día de hoy se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1982 con el objetivo de fomentar su integración en la sociedad y promover la igualdad de oportunidades.

En el marco de la celebración, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer que la población mundial es de siete mil millones de personas, de las que una de cada siete sufre algún tipo de discapacidad, es decir, más de mil millones de personas no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales.

Además, la ONU explicó que las personas con discapacidad son la minoría más amplia del mundo y suelen tener menos oportunidades económicas, peor acceso a la educación y tasas más altas de pobreza ya que 80 por ciento de estas personas vive en países en desarrollo.

Ante tal situación desde 2008 se creó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, a la que, a la fecha 160 países la han firmado y con esto se comprometen a hacer un cambio de paradigma para reconocer a las personas con discapacidad como titulares de derechos humanos, activas en las decisiones que influyen en su vida y capacitadas para reivindicar sus derechos.

Por su parte, el secretario de general de la ONU, António Guterres por medio de su cuenta oficial de Twitter reiteró “en este día internacional, reafirmemos nuestro compromiso de trabajar juntos para un mundo inclusivo y equitativo, en el que los derechos de las personas con discapacidades se hagan plenamente realidad”.

En México 7.1 millones de personas vive con discapacidad

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 7.1 millones de habitantes padece alguna discapacidad, lo que representa el 6 por ciento de la población del país. Además resaltó que el 47.3 por ciento de la población con discapacidad son personas de más de 60 años y 34.8 por ciento tienen entre 30 y 59 años, esto es que la mayor parte de las personas con discapacidad son personas mayores.

Asimismo, destacó que número de mujeres que sufre discapacidad es mayor que el de hombres, 3.8 millones y 3.3 millones respectivamente debido a que es mayor la esperanza de vida de la población femenina.

No obstante, declaró que prácticamente la mitad de la población con discapacidad del país se concentra en siete entidades federativas México (14.6%), Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%), Ciudad de México (5.8%), Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%) y Michoacán (4.4 por ciento).