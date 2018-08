México necesita de hombres nuevos, y el doctor Antonio Cruz fue ejemplo de ese tipo de mexicanos, reconocen sus pares

México vive un momento histórico que le da la oportunidad de renacer como nación. Si Antonio Cruz López (29 de mayo de 1938) viviera estaría feliz en esta atmósfera de cambio, ante la oportunidad de ver un México justo, armónico y parejo. Debemos estar concientes que no se dará sin un cambio igual en los ciudadanos: un México nuevo requiere mexicanos nuevos. Precisamente el doctor Antonio Cruz es la imagen del mexicano nuevo al que todos debemos aspirar para el bien de la nación.

En ello, reparó Filiberto Malagón Gutiérrez al recordar la memoria de este reconocido médico y parasitólogo, quien falleciera un año atrás, el 23 de julio de 2017, no sin dejar un legado académico, social, profesional, periodísitico y de amistad profundo.

“Escribir esta memoria del doctor Antonio Cruz no me fue tan difícil como me ha resultado hacerlo de otros miembros por una razón: porque dejó todo escrito”, dijo Malagón.