México de espaldas al mundo

Un atento lector, Juan Manuel López, me ha escrito en varias ocasiones que no incorporo en mis artículos el contexto internacional y que la lucha que dirige el Presidente Amlo no es solo contra un sistema nacional sino mundial. Veamos.

Los principales retos de la humanidad en el siglo XXI son de orden global, pero la 4 T ha decidido que México viva de espaldas a ellos. El Presidente ha dicho que la mejor política exterior es la interna y que basta con mantener nuestros principios de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos. De manera reiterada recuerda a Juárez: “El respeto al derecho ajeno es la paz”.

Desde los años sesenta del siglo XX, por primera vez la humanidad cayó en la cuenta que representa una única civilización, con un único destino: su supervivencia en el planeta. Por ello, el siglo XXI tiene el gran reto de actualizar y crear las formas de gobierno en el mundo capaces de enfrentar los problemas de la nueva civilización, que son fundamentalmente de orden global, puesto que las formas de pensamiento y de organización política vigentes corresponden a los siglos anteriores y son de alcance local y nacional, en el mejor de los casos regional y, apenas de manera incipiente, de alcance mundial.

Los retos principales de orden global ya los vivimos todos los días: el nuclear, el ecológico, el económico-financiero, el tecnológico, la migración, la criminalidad, por mencionar a los más importantes. Tales problemas de orden global, fueron enfrentados, en un primer momento, bajo el predominio del pensamiento y la política del neoliberalismo. Pero cuando todo parecía favorable, se presentó la profunda crisis de hace once años. Desde entonces lo que ha predominado ha sido la incertidumbre y el miedo, así como las respuestas parciales de carácter nacional, aislacionistas y/o populistas.

Todas estas respuestas dan la espalda a los retos globales, los que ven como externos, y tratan de refugiarse en la nostalgia de los tiempos ya idos. Así, después de la crisis del neoliberalismo como receta universal de la globalización, hemos visto el renacimiento de las viejas aspiraciones nacionalistas, lo que ha dado aliento también a los fundamentalismos religiosos y a las más viejas y rancias ideas de la supremacía blanca, el racismo, la xenofobia, el aislacionismo, entre otras. La democracia, el terreno que ha permitido el triunfo o el avance de dichas tendencias, ahora se ha visto reducida, pervertida o de plano eliminada.

En la esfera de la ciencia vimos reaparecer el creacionismo y la magia, y en la sociedad la crisis de la política y los políticos. Pero también en el mundo del trabajo, la precariedad del empleo, la disminución del poder y la presencia de los sindicatos, y en general, el debilitamiento de la conciencia obrera. Mientras tanto, la mundialización de los procesos sigue avanzando sin que los actores asuman su responsabilidad global. La guerra comercial de Estado Unidos con China, el Brexit en la Unión Europea, las enormes olas migratorias, los desastres naturales asociados al calentamiento global, la automatización acelerada y la precarización del empleo, la expansión del crimen organizado, de las drogas, la trata de personas y el contrabando de armas, por mencionar algunos.

Otra de las características del proceso de globalización ha sido el aumento de la desigualdad social, producto de la expansión de los mercados sin el control o regulación suficientes para las causas del desarrollo humano. En América Latina, ante el resurgimiento de un conservadurismo de derecha sumamente agresivo, basado en la complicidad con el gran capital, la economía criminal y las industrias extractivas, apoyadas en extrañas alianzas con los fundamentalistas religiosos, principalmente de las iglesias evangélicas, las democracias se debilitan y enfrentan una crisis de legitimidad.

En México discutimos, como se ha dicho, viéndonos al ombligo. La misma 4 T hace referencia al pasado; el futuro sólo lo vislumbra en términos morales y el mundo se agota en la relación con los Estados Unidos con cuyo Presidente, de manera “prudente”, el nuestro mejor no se enfrenta. Se intenta rescatar la época del milagro mexicano, del desarrollo estabilizador y de la Alianza para el Progreso. Por eso propone la cooperación con Centroamérica, pero no sabe qué hacer con la migración cubana, haitiana y africana, a no ser las seguridades del tercer país. Tampoco ha sabido jugar un papel digno en el conflicto venezolano y con el resto del mundo prefiere mandar a su canciller para no mantener vacío el asiento. Vanidoso, se ufana de la candidatura del país al Consejo de Seguridad de la ONU, para lo cual se utilizará la imagen de una pintura de Rufino Tamayo, titulada Fraternidad (por aquello de los abrazos).

Pero de lo que debe hacer México en el mundo actual y por venir, ni una palabra que valga la pena citar. Por supuesto que el mundo se encuentra en una crisis muy seria de gobernanza; los anteriores consensos se están haciendo añicos. El Presidente Trump se pasa por el arco del triunfo los acuerdos comerciales, diplomáticos, ecológicos, militares y políticos.

Por supuesto que el capitalismo es la causa fundamental de la destrucción del planeta, tanto por su afán de conseguir altas tasas de crecimiento económico, como por la amenaza de una nueva crisis, con resultados insospechados para la convivencia civilizada.

El alter ego de nuestro Presidente Amlo, Luis Echeverría, por lo menos proponía la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados. Pero Amlo, viendo la tempestad, ni siquiera se hinca. Para él, las políticas y las ocurrencias de Trump son sólo problemas que tienen que ver con la política interna de los Estados Unidos.

Nadie ha propuesto enfrentar a Trump de manera suicida. Pero lo que no se puede es renunciar a decir las cosas como son: utilizar a México y a los mexicanos como payasos de las bofetadas para lograr éxitos electorales, no puede ser aceptado. La construcción del muro ofende a todos los mexicanos, pero también a la humanidad entera. Y nuestro Presidente solo amagó para utilizarlo como el muro de las lamentaciones cuando Trump amenazó con imponer los aranceles, aunque finalmente festejó el triunfo cuando aceptó convertir al país en jaula de migrantes y se pospuso la aplicación de los mentados aranceles.

La civilización humana puede dejar que reaparezca la amenaza de la guerra nuclear, que el colapso ecológico siga haciendo estragos, que la disrupción tecnológica transfigure todos los valores o que la migración provoque la reconstrucción de los muros. Todos estos problemas exigen de una solución a nivel global que, al no producirse, los nacionalismos y las religiones, a través de líderes mesiánicos o autoritarios, aprovecharán para dividir en lugar de unir y para socavar los avances civilizatorios. La democracia y la libertad, en primer lugar.

Parece que con la 4 T México ha optado también por darles la espalda pues no tiene nada que ofrecer para la remodelación del mundo ni para la construcción de los nuevos consensos. El fuchi y la guácala del Presidente a la corrupción y la violencia, la fruncida ante Trump para no hacerlo enojar, la condena al neoliberalismo mediante la aplicación de sus recetas, el asistencialismo franciscano para concentrar el poder en sus manos y la esperanza en la energía del carbón y el petróleo, son dignas del cura de Villalpando. Nada aportan al mundo en estos tiempos aciagos.