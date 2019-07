Abusiva ganancia obtiene la empresa encargada del cobro de pasaje en el metrobús: Barbosa

El gobernador electo Luis Miguel Barbosa denunció abusos en el cobro del peaje del sistema de metrobús que opera en Puebla capital y la zona conurbada, pues la empresa que eligieron las administraciones pasadas del PAN para proporcionar el servicio recibe 36 por ciento de las ganancias, cuando el promedio a nivel nacional va de seis a ocho por ciento.

Dio a conocer que el contrato otorgado para el cobro de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), que comprende tres líneas de metrobús, es uno de los documentos que se encuentran bajo revisión de su equipo de transición, dentro de la autoría que ordenó antes de asumir el control del Poder Ejecutivo local para limpiarlo de actos de corrupción.

Barbosa agregó que tampoco tolerará abusos en la operación de los programas de desarrollo regional que detonará de manera conjunta con los alcaldes del estado tras su toma de protesta el 1 de agosto, al advertir que “bajo el esquema de autonomía municipal no se van a esconder los ladrones”.

El gobernador electo, que compitió en las elecciones extraordinarias de este año con el respaldo de los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), abordó el tema en una gira de agradecimiento en el municipio de Atlixco.

Hubo contrataciones leoninas, acusa

Miguel Barbosa explicó que desde la campaña electoral detectó que las administraciones panistas de Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017) y Antonio Gali Fayad (2017-2018) asignaron contratos “leoninos” de obra pública y servicios, desventajosos para el estado.

Refirió el caso del metrobús, el Centro Integral de Servicios (CIS) que alberga las oficinas del gobierno estatal en la zona de Angelópolis, el Museo Internacional del Barroco, las plataformas de Audi y el fideicomiso Evercore que opera los ingresos del Impuesto Sobre Nómina.

El ex senador de la República aclaró que no permitirá que “las gentes del poder pasado” continúen beneficiándose con el manejo del erario, porque “Miguel Barbosa no viene a jugar, viene a entender de qué se trata toda esta maraña que existe en Puebla”.

En cuanto a la operación de la RUTA, dijo que realizará “un análisis de todo el caso” ante la presencia de una empresa que “se embolsa” el 36 por ciento del peaje. Y agregó: “¿Por qué le firmaron eso a RUTA? Lo tenemos que saber; si fue por ignorancia o por qué cosa”.

Según versiones periodísticas, en noviembre de 2017 el organismo público descentralizado de la administración pública estatal Carreteras de Cuota Puebla (CCP) entregó el cobro de las líneas 1, 2 y 3 del metrobús, y del Tren Turístico Puebla-Cholula, a cuatro compañías distintas que serían reguladas por una quinta empresa.

Habrá aumento, pero no con amagos, aclara

Sobre el incremento a la tarifa del transporte público que demandan los concesionarios del servicio, Miguel Barbosa garantizó que es un tema que resolverá en el arranque de su administración con la intermediación de Guillermo Aréchiga Santamaría, quien fungirá como su secretario de Transporte.

“Aréchiga se sentará con todos, pero no con amagos, por favor”, agregó el gobernador electo ante la amenaza que lanzaron los trabajadores del volante de iniciar un paro este lunes para presionar un alza.

Precisó que en las negociaciones se tomará en cuenta la carga que significaría un aumento para los usuarios, porque el incremento debe ser producto de un diálogo que debe tomar en cuenta a la sociedad y no producto de una imposición.