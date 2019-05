Merino: panistas heredaron deudas e inseguridad, y morenistas abandonan programas sociales

“En los últimos ocho años los panistas nos heredaron inseguridad y una deuda de 30 mil millones de pesos, y los morenistas abandonaron los programas sociales, abandonaron los apoyos para las familias en un grave desconocimiento de cómo funciona el tejido social”, criticó el candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino.

Al sostener una reunión con simpatizantes del municipio de Naupan, sostuvo que “la inseguridad y el abandono de los programas sociales hacen una fórmula malévola de destrucción del tejido social”.

Acotó que dicho tejido social se tiene que cuidar, volver a reconstruir y fortalecer para progresar y salir adelante.

Por tanto, Jiménez Merino puntualizó que su proyecto político es el único capaz de recuperar el tejido social.

Luego, durante su visita al municipio de Venustiano Carranza, el abanderado del PRI planteó que en su administración se formarán médicos y abogados que hablen la lengua original para que nunca más las personas de los pueblos indígenas sean mal atendidas médica y legalmente.

“Formar abogados y formar médicos, porque también me han dicho que van a la consulta con el doctor, el médico no habla la lengua original y no le pueden decir o no pueden entender; pero si formamos médicos y abogados en la lengua original y seguramente otras más, podemos salir adelante y los podemos ayudar mejor, por lo pronto, nunca más un juicio legal donde no haya un intérprete en la lengua original”, dijo.