Los llamados memes son una expresión interesante de nuestro tiempo, aunque según Amparo Lasén Díaz, socióloga española de la Complutense de Madrid, su origen se remonta a los años setenta del siglo pasado en la definición de Richard Dawkins que decía que un meme es una “unidad teórica de información cultural transmisible o unidad de imitación caracterizada por su fecundidad, fidelidad y longevidad. Acuña este neologismo por su semejanza con el término “gen” (gene en inglés) y la relación con “memoria” y “mímesis”, para señalar que, al igual que los genes, los rasgos culturales también se replican y también están sujetos a procesos evolutivos…” Hoy, esta definición aplicable a múltiples expresiones de la experiencia humana –esencialmente ejercicios mnemotécnicos–, adquiere otra dimensión al representar una realidad modificada para generar una parodia de la misma. “El término se populariza como meme de internet –según Lasén– para referirse a la rápida propagación de contenido online, o unidades de contenido de cultura popular, como chistes, rumores, videos, gifs, emoticones o sitios web, de una persona a otra”. Por tanto, importa más en ellos el impacto inmediato, en el corto plazo, por sobre el sentido de la memoria. Es decir, muchos de estos contenidos no sobrevivirán el paso del tiempo, no al menos el de largo aliento. Jan Assman distingue entre dos tipos de memoria: “La memoria comunicativa debe ser entendida como una memoria generacional que refiere la historia reciente y la realidad social. Ella es completada por la memoria cultural, la que contiene aquellas tradiciones en que se basa el sistema semiótico que forma una cultura”. Por tanto, el meme, que implica una mimesis de la realidad para convertirla en una burla o chanza, es lo que no trascenderá el momento y no pasará de la memoria comunicativa a la cultural.

El meme es una expresión de la modernidad y sienta sus reales en las diversas redes sociales, en especial en facebook, twitter e instagram; se suele pensar que su construcción es ingenua e inocua, aunque de ello no tiene nada. De hecho, ya sea de manera discreta o abiertamente, evidencian tendencias culturales y modos de pensar, lo que sin duda representa un pulso del sentir social del momento. Se hermana con la caricatura política, y comparte elementos de ella como la oportunidad y la sátira; se diferencia de este género periodístico al ser producido por cualquiera que tenga herramientas digitales para hacerlo. Es en este punto que se convierte en un instrumento popular para liberar tensiones políticas y sociales y tiende a desmovilizar, por desgracia. Además de lo anterior, puede generar confusión, encono y estolidez y puede fortalecer conductas misóginas, homofóbicas, racistas o clasistas, salpicadas de humor, aspecto peligroso pues las normaliza. Al ubicarse en lo local o grupal, se convierte en personal, a enfatizar algún “defecto” que los sujetos puedan tener, según los malintencionados que los desarrollan, y produce descalificación y enfrentamiento. Si a ello le sumamos que se produce en el anonimato, bueno, se convierten el meme y los foros donde se transmite, en armas de grupúsculos políticos y el refugio de pusilánimes. Los memes “Pueden ser ejemplos de ideas absurdas y lúdicas –según Lasén– sin mayor contenido serio o formas de trasmitir con humor sentidos serios, que pueden ser considerados formas de crítica y comentarios sociales”. Por tanto, pueden ser soeces descalificaciones y diatribas con el único objeto de incordiar, provocar caos y enfrentamiento. La autora misma dice que se “trata de actuaciones memas en formas de participación creativa cuyo éxito y circulación reside en gran medida en ser formas de humor memo, esto es, en fabricar y reunir “chorradas” (estupideces) que no dan respuestas, ni verdades, pero que interrogan y propician encuentros con lo real gracias a la fuerza del absurdo, lo insignificante y lo falso…” Es decir, la idiotez y la bobera, son llevadas a dogma y altar por un grupo de oligofrénicos que cual Beavis y Butthead ríen sus “logros” con pasmosa estulticia.

Un ejemplo claro de lo anterior lo tenemos en el Colegio de Historia de nuestra máxima casa de estudios, la UAP, donde tras meses de conflicto donde la razón y el acuerdo han brillado por su ausencia, un grupo de seudoestudiantes espoleado por seudodocentes –o quizá juntos– han ofrecido en un par de páginas de facebook monumentales bajezas caracterizadas por el insulto ramplón, la mentira descarada y la descalificación soez sin que haya la más mínima posibilidad de respuesta ante ello pues firman con pseudónimo. Esto, que no es otra cosa que cobardía vil –lo mismo de los estudiantes como de los maestros que están detrás de ellos–, es el sello de este grupúsculo de individuos que embruja a los débiles de mente y arranca sonrisas a simplones que creen vivir su mejor momento. Y quizá lo sea, aunque ¿qué significa que lo mejor de los cuatro años de una carrera sea el haber creado un meme y el haber reído a partir de él? ¡Vaya logro! Lo peor es que, aquellos que colocan “me gusta”, “me divierte” o me “encorazona” en esas publicaciones, sí tienen nombres y apellidos y ellos son los que quedan expuestos, no los cobardes. De esta manera, el meme adquiere su más funesta faz y ya no produce diversión, sino desasosiego, molestia, indignación. Estas páginas son el lugar al que recurren los faltos de talento, los de la mentecatez disfrazada de creatividad y los pusilánimes que, en conjunto, como flato de muerto, nunca serán manifestación de vida. Pobres.