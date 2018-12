Hay disposición de Morena para que MEAH rinda protesta en el Congreso; que ella decida la sede: Espinosa

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, José Juan Espinosa Torres, aclaró que existen las condiciones para que Martha Érika Alonso Hidalgo rinda protesta como gobernadora de Puebla ante el Poder Legislativo, en caso de que quiera dignificar su investidura.

“El Congreso local está listo para recibir de manera respetuosa al titular del Ejecutivo del estado”, respondió, ante versiones que la panista rendiría protesta ante el Tribunal Superior de Justicia del estado.

De no acudir al recinto legislativo, afirmó que Martha Érika Alonso estaría no sólo dando la espalda al pueblo, sino evidenciando que el llamado que ha hecho a la reconciliación no es verdadero, y sólo se trata de un anuncio publicitario.

Incluso, dijo que los diputados estarían dispuestos a cambiar la sede para que Alonso Hidalgo acuda, pero será una determinación que tomarán en conjunto los 22 legisladores de la coalición Juntos Haremos Historia.

Recalcó que el Congreso del estado ya hizo la invitación, pero es la panista quien se está resistiendo.

José Juan Espinosa adelantó que este mismo martes emitirán un oficio al Secretario General de Gobierno para exponer que existen las condiciones para que la mandataria electa pueda rendir protesta en el Congreso local.

En agosto pasado, se aprobó una reforma al Artículo 77 de la Constitución del estado, en el que faculta que en casos extraordinarios el titular del Poder Ejecutivo podrá rendir protesta al cargo ante el Tribunal del Poder Judicial.

En rueda de prensa, el diputado del Partido del Trabajo (PT) negó rotundamente que se haya condicionado la asistencia de Alonso Hidalgo al Congreso, siempre y cuando se instale una mesa de trabajo con el Poder Legislativo, en el que rinda como testigo el gobierno federal.

No obstante, señaló que si no acude a la mesa de diálogo estaría exhibiendo que su gobierno será una continuidad a la administración de su esposo Rafael Moreno Valle.

“Anunciamos la cancelación de sesiones públicas, entendiendo que hay tiempos que corren en materia de Ingresos y Egresos, y comparecencias pendientes, para sentarnos a dialogar con el Ejecutivo, de poder a poder; sin embargo, no hemos recibido una respuesta al momento”, expuso.

Desde el pasado 15 de septiembre que tomaron protesta, señaló que el Legislativo es un poder autónomo, respetuoso de la Ley y que no va a claudicar en la lucha, para hacer de este Poder un contrapeso que no permitir excesos.

Además, Espinosa Torres dejó en claro que el diálogo será de manera directa con Alonso Hidalgo y sin interlocutores.

En ese sentido, pidió que no manden como mensajeros a la dirigente del PAN, Genoveva Huerta, “porque no vamos a responder a achichincles, a voceros que no fueron votados por los poblanos, vamos a hablar con Martha Érika de igual a igual. Que no se le olvide que somos poderes iguales”.