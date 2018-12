MEAH descalifica al Tribunal federal porque dejará “sin corona a la reina”, señala Espinosa

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, José Juan Espinosa Torres confió que en esta semana finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) “dejará sin corona a Martha Érika Alonso”, no por ser mujer sino por incurrir en fraude electoral.

Al hacer uso de la tribuna por el tema de su permanencia por un año en el órgano directo, el legislador también salió en defensa del magistrado José Luis Vargas Valdez, quien aseveró no incurrió en una ilegalidad por publicar el proyecto de sentencia de anulación de la elección a gobernador en Puebla, cuando han existido casos similares.

El legislador del Partido del Trabajo arguyó que es un principio de máxima publicidad fundamental en materia electoral que el magistrado haya publicado el proyecto como lo hicieron en la elección de Colima cuando se anuló.

“Pero vean la desesperación de la reina que no recibirá la corona, que sale a descalificar a una institución en el orden nacional”, reclamó.

Espinos Torres dijo que a la pareja de Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso Hidalgo (MEAH) “no le alcanzó el dinero que saqueó de Puebla para sobornar a magistrados federales”.

Sin embargo, señaló que al grupo morenovallista si le rindió el recurso para imponer a los magistrados locales.

Sostuvo que este es el caso de Fernando Chevalier Ruanova, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, “a quien el gobierno tuvo en la nómina, así como a consejeros electorales”.

En ese sentido, José Juan Espinosa dijo que en el Congreso local está esa democracia representativa que pronto se convertirá en participativa.

“Tendremos un Poder Legislativo autónomo, fuerte y soberano, sin que meta la mano el rey que está a punto de perder su corona”, recalcó.

Por otro lado, el presidente de la mesa directiva defendió su ampliación de mandato por medio año más y expuso que hoy la coalición “Juntos Haremos Historia” llega a un pleno del Congreso con una dictamen aprobado en comisiones, como resultó las modificaciones a la Ley Orgánica Municipal.

“La coalición cuenta con el respaldo que nos dio una amplia mayoría ciudadanía, donde las minorías han estado, están y seguirán siendo representadas”, señaló.

Dijo que de los 41 escaños en el Congreso local, la Ley no permitió que la coalición ocupara más de 22, pues suficiente con tener una mayoría simple para tomar este tipo de decisiones,

Espinosa Torres refirió que gracias a esta mayoría en una coalición legislativa, se pueden mantener los órganos de dirección y control al interior del Poder Legislativo, en beneficio de su autonomía.

No obstante, el legislador petista aclaró que eso no quiere decir que tengan la última palabra, pero garantizarán con ello que no haya más imposiciones.

Concluyó que los diputados de Morena, Partido Encuentro Social y del Trabajo no defraudarán el respaldo de la ciudadanía, luego que los aliados de Moreno Valle se sienten atemorizados porque perdieron el poder y no realizarán leyes a modo, como están acostumbrados.