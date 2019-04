Marko Cortés le abre las puertas del PAN a Alejandro Armenta y da bienvenida a Ana Teresa Aranda

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, recibió de nueva cuenta a Ana Teresa Aranda a las filas del partido y de paso le abrió las puertas a Alejandro Armenta Mier, senador con licencia de Morena, quien impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la designación de Miguel Barbosa Huerta como candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia”.

En su segunda visita a Puebla en menos de una semana, el líder nacional del albiazul dio el espaldarazo al candidato común de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, Enrique Cárdenas Sánchez, al acompañarlo al cumplimiento del reto #BasuraChallenge.

Ahora, a su regreso a este partido político Ana Teresa Aranda, ex candidata independiente a la gubernatura de este estado en 2016 y cercana al grupo de panistas tradicionales del Yunque, será una de las voceras de campaña del ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).

Marko Cortés admitió que Acción Nacional necesita a esta mujer y a todos aquellos que en algún momento formaron parte de las filas de este partido.

Marko Cortés le abre las puertas de Acción Nacional a Armenta

Rechazó que haya tenido un acercamiento con Alejandro Armenta para desestabilizar la campaña del candidato de “Juntos Haremos Historia”, como acusaron varios integrantes del equipo de campaña de Miguel Barbosa Huerta; sin embargo, resaltó que en el PAN caben todos los poblanos que quieran un cambio real y honesto para Puebla, entre ellos, el senador con licencia.

“En este proyecto que es de la sociedad caben todos, todos los poblanos que quieran un cambio real y honesto para Puebla (…). Todos los ciudadanos que quieran apostarse por el mejor proyecto son necesarios y son bienvenidos”, contestó.

El 8 de abril pasado, Alejandro Armenta, aun militante de Morena, presentó su segunda demanda en menos de una semana en contra de la selección de candidato a la gubernatura de Puebla por Morena. En ambos casos, las denuncias han sido desechadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior pese a que el ex priista aseguró durante la precampaña que acataría los resultados de la encuesta interna de Regeneración Nacional y no atacaría al partido.

Marko Cortés recalcó que será el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) quien logre el triunfo el próximo 2 de junio pese a que las últimas encuestas posicionan a Barbosa Huerta con ventaja entre el electorado por más de 15 puntos.

De paso pidió una vez más el esclarecimiento del accidente aéreo que derivó en la muerte de la ahora ex gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo el pasado 24 de diciembre en el municipio de Santa María Coronango.

Además de respaldar al académico, el presidente del CEN albiazul estuvo acompañado de la dirigente estatal, Genoveva Huerta, así como de otros panistas que fueron derrotados durante el proceso electoral 2018 como Eduardo Rivera Pérez y Oswaldo Jiménez López. Además, de Ana Teresa Aranda Orozco, quien había renunciado al partido en 2015.

Anuncia regreso de Ana Teresa Aranda al PAN

También, Cortés Mendoza anunció el regreso de Ana Teresa Aranda Orozco al PAN luego que en 2015 renunció al instituto político al oponerse a las prácticas autoritarias de las que en su momento responsabilizó al ahora ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

De repente no encontraba al PAN, pero ya lo encontré: Aranda

Ana Teresa Aranda recordó que desde hace ya algunos días había manifestado su interés por reincorporarse a las filas del albiazul e incluso participar en la contienda por la gubernatura, porque afirmó que este partido político era su casa.

La oriunda de Guanajuato consideró que Puebla está en emergencia y no hay tiempo para mezquindades y soberbias.

“Estoy aquí porque desde que inició la campaña, le consta a Enrique Cárdenas, que no he dejado de mandar buenas vibras y mensajes (…). Nada me gustaría más que regresas a mi casa, mi casa es el PAN y aquí estoy para hacer equipo por el bien de Puebla y México”, añadió.