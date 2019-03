Solo se juntaron 300 personas para protestar contra la edil Claudia Rivera

Este lunes, apenas lograron reunirse 300 personas provenientes de juntas auxiliares, organizaciones sociales y militantes de Morena para marchar en reclamo de la revocación del mandato de la alcalde Claudia Rivera Vivanco, por el clima de inseguridad que se vive en la capital e incumplimiento a sus promesas de campaña.

Además exigieron a Rivera Vivanco no sea cómplice de los gobiernos anteriores de Luis Banck y Antonio Gali Fayad, quienes se enriquecieron del erario y no existe ninguna carpeta de investigación en su contra, porque el nuevo gobierno de Morena no se atreve a denunciarlos.

Apenas este viernes, Claudia Rivera cumplió cinco meses al frente del ayuntamiento de Puebla, al ser la segunda mujer y la primera de izquierda que gobierno la ciudad, emanada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Somos ciudadanos que estamos cansados de los asaltos al transporte público, ejecuciones, robo a universitarios y no podemos esperar más tiempo para que este problema se solucione; esperamos ocho años con el PAN y no estamos dispuestos a esperar otros tres con Morena”, denunció Hilario Gallegos.

El consejero estatal del PAN, quien se dijo creyente de la Cuarta Transformación, acusó que se trata de una burla para los poblanos, el hecho que el gobierno de la ciudad quiera solucionar la inseguridad con el programa “Taxista Vigilante”; por lo que urgió a Claudia Rivera la creación de estrategias y políticas.

Asimismo, reclamó que la ciudadanía tampoco está en condiciones de comprar alarmas, pulseras rosas ni botones de pánico para responder a la inseguridad, cuando es un derecho que debe garantizar el gobierno municipal.

La marcha, a la que titularon “Contra la inseguridad en Puebla”, partió alrededor de las 12:40 horas del reloj del gallito del Parque Paseo Bravo, al Palacio Municipal.

Ahí estuvieron Manuel Carmona, Manuel Bravo Bruno, Hilario Gallegos, Ángel Manuel López, además de integrantes de la Confederación de Organizaciones Civiles del Estado de Puebla, Movimiento Antirreeleccionista Poblano y la Agrupación de Trabajadores de la Cultura, Libreros y Artesanos.

Los inconformes se pronunciaron en contra de la inseguridad y la falta de regulación del comercio informal en el Centro Histórico de la ciudad, por lo que pidieron la renuncia de los secretarios de Gobernación Municipal y Seguridad Pública, René Sánchez Galindo y María de Lourdes Rosales.

De igual forma reclamaron solución a los problemas sociales en las juntas auxiliares, a raíz del conflicto postelectoral en algunas comunidades.

Reclaman a Claudia Rivera el pago de un millón de pesos por “Fiesta del Libro”

Los activistas José Luis García Llanos y Antonia Marina Salazar reprobaron que la presidenta Claudia Rivera haya pagado un millón de pesos para la “Fiesta del Libro 2019”.

Acusaron que el programa “La Brigada para leer en libertad” pertenece a Morena, no forma parte de un plan de gobierno y es manejado por Paloma Sainz, esposa del director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, mientras –compararon- a los libreros locales les niegan el derecho al trabajo.

José Luis y Antonia son los libreros que estuvieron en huelga de hambre para que el gobierno de la ciudad les otorgara un permiso para la venta de libros y artesanías en la Plaza de la Democracia.

Al final señalaron que durante la feria literaria que concluyó este domingo en Puebla, no estuvo presente la editorial Educal y, en su lugar, vinieron dos librobuses.