Manzanilla reitera: el robo de hidrocarburos aumentó en el gobierno de RMV

El diputado federal electo por el Partido Encuentro Social (PES) Fernando Manzanilla Prieto insistió en que a partir de la segunda mitad del sexenio que encabezó como gobernador Rafael Moreno Valle Rosas en Puebla se incrementó dramáticamente el robo de hidrocarburos de Puebla.

Esta semana, el ex titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) en la administración de Moreno Valle afirmó, en declaraciones a varios medios de comunicación, que durante el régimen de su cuñado, las actividades de los huachicoleros tuvieron un auge inusitado y que no se puede pensar que eso haya sucedido sin la impunidad que se le brindó desde el gobierno morenovallista.

En respuesta, Moreno Valle, quien ocupará un escaño por la vía plurinominal, dijo que Manzanilla no hizo ningún señalamiento sobre la ilícita relación que acusa, cuando fue secretario General de Gobierno, al principio de su gestión.

Vía twitter, el próximo diputado federal reviró a su antiguo jefe y cuñado “Lo que @RafaMorenoValle no quiere recordar es que en los primeros dos años de su administración no hubo un problema en materia de robo de hidrocarburos; las estadísticas no mienten e indican que este asunto se volvió un problema a partir de la segunda mitad de su administración”.

Manzanilla será el próximo coordinador parlamentario del Partido Encuentro Social en el Palacio de San Lázaro.