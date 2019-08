El portal del Diario español La Vanguardia reportó la semana pasada que activistas y académicos se manifiestan en contra de la construcción de un aeropuerto en las inmediaciones de la zona arqueológica de Machu Picchu en Perú. Tal construcción se haría en una población llamada Chinchero a 30 kilómetros de la ciudad precolombina y tendría consecuencias catastróficas de acuerdo con los especialistas. Según Natalia Majluf, historiadora del arte y coordinadora de la campaña –entrevistada por ese diario–, habría impactos posiblemente irreversibles al Valle Sagrado de los Incas, pues los “…aviones sobrevolarán a alturas de apenas 600 metros sobre lugares emblemáticos como Maras, Moray u Ollantaytambo (parque arqueológico en la ruta hacia Machu Picchu)”, además de que habría una “hiperfrecuentación de la zona, cuyo número de visitantes supera ya las recomendaciones de la Unesco. En 2018, este recinto arqueológico atrajo a más de 1,5 millones de personas, el doble del límite establecido. Esta cifra obligó a restringir el número de entradas y a limitar las visitas.

Ahora con las nuevas instalaciones las autoridades esperan que Machu Picchu acoja hasta 6 millones de viajeros al año”. La cantidad de visitantes ya de por sí es sorprendente y el daño a las estructuras es real, por más que se piense que son exageraciones de arqueólogos e historiadores. La especialista vaticina, no sin razón, que las autoridades poco harán para controlar el caos que se generará con el comercio establecido y el informal en torno al aeropuerto, lo mismo que la infraestructura hotelera, restaurantera y comercial que vendrá aparejada con semejante proyecto. Lo más probable es que toda la región terminaría constituyéndose en un lamentable “MachuDisneyPicchu”, para que los turistas, principalmente gringos, puedan disfrutar del “exotismo” de las civilizaciones de la antigüedad y, a la par, tener todas las comodidades, como bares, McDonalds y demás porquerías. Tendrán su “Cajaincafeliz” y sus “pachamamalteadas”… ¡Yipicayeimotherfucker!, como diría Bruce Willis.

Al parecer las quejas han sido desoídas totalmente por el presidente de ese país andino y el plan sigue avanzando: “En enero –continúa el reportaje–, las máquinas excavadoras comenzaron a mover cientos de toneladas de tierra para nivelar los terrenos, y el pasado 28 de julio el presidente del país, Martín Vizcarra, aseguró que las obras empezarían el próximo año”. Los especialistas alertan sobre varios puntos, pero quizá los más apremiantes son los del daño al patrimonio de la región, no sólo a la zona arqueológica sino a los pueblos aledaños, y el suministro de agua, que de por sí ya es escasa. El problema, como lo he comentado en otras ocasiones, es la terrible rapacidad de gobiernos y empresas que buscan lucrar con lo que sea y a como dé lugar. Poco importan patrimonios, vecindades, comunidades e identidades, lo que importa es el expolio total para que unos cuantos se beneficien del enorme negocio que resultará de semejante atrocidad. Desafortunadamente, nuestra mentecilla debidamente aleccionada por el pensamiento neoliberal sólo está atenta a las ganancias económicas; el conocimiento, la conservación del patrimonio o el respeto a la identidad de los pueblos son lo de menos. Da igual si se trata de un tren que atraviese la zona maya, la liberación de tortugas en santuarios, la explotación de cenotes, manglares y arrecifes en donde sea o la construcción de identidades artificiales alrededor de zonas arqueológicas, todas son fabricaciones para que el turista pueda vivir la experiencia “total y auténtica”. El mayor problema detrás de estos ejemplos es el turismo mismo, actividad que apenas tendrá unos doscientos años de existir y que ya ha cambiado la faz de la tierra, no sólo de las zonas naturales, sino de las poblaciones y de las ciudades. Por supuesto, esta es otra de las consecuencias de la modernidad, la producción del tiempo de ocio y las maneras de vivirlo, todo encaminado a la generación de capitales. Aquí se emplea la “máxima” de “al cliente lo que pida” y con ese pretexto, se han cometido las atrocidades más grandes como, por ejemplo, la colocación de luces para espectáculos luminosos en zonas arqueológicas… más y más rapacidad.

El turismo, como actividad, no produce conocimiento ni genera conciencia; en ocasiones hace todo lo contrario. Es decir, no por haber visitado una zona arqueológica sabemos más de la civilización que construyó ese espacio, de las comunidades que viven en torno o de las disciplinas encargadas de la investigación y conservación del sitio. Lo mismo pasa en museos y parques naturales. He visto hasta el cansancio en todos lados turistas que caminan veloces espoleados por guías iracundos deseosos de acabar con este tour y empezar el otro, sin que los que llevan se enteren de nada. He visto turistas que, omisos de letreros y consignas, se suben a lugares prohibidos o se toman “selfies” con flash donde no deben hacerlo. Quien haya visitado el templo principal de Mitla en Oaxaca, habrá notado que hasta en donde alcanza la mano, ya no hay de esas magníficas grecas que adornaban el espacio central, se las han llevado de “recuerdo”. ¡Vaya ignorancia, vaya estulticia, vaya rapiña! Lo que sucederá en Machu Picchu próximamente, es que se volverá un inca–parque de diversiones, muy al estilo de la película de Disney “Las Locuras del Emperador”, una versión “divertida”, light y turística de semejante portento de la historia de la humanidad. “Squiken, squiken”, como diría Kronk…