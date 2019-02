Luego de renunciar al PAN, Marcelo García rechaza invitación del PRD y PMC a ser parte de sus bancadas

Después de renunciar al Partido Acción Nacional (PAN), el diputado local Marcelo García Almaguer sentenció que se quedará sin partido, aunque presumió que recibió invitaciones del PRD y Movimiento Ciudadano para sumarse a sus bancadas.

Durante una entrevista en la sede del Poder Legislativo local, el ex panista destacó que lo más importante es ser congruente e insistió en que su salida del albiazul no fue fácil; no obstante, señaló que este capítulo de su vida política ya quedó en el pasado.

En este contexto, el ex delegado del CEN de Acción Nacional en Puebla compartió que su objetivo es emprender una agenda a favor de la entidad y acotó que legislará para bien de las y los poblanos, pero lo más importante es “ser congruentes en la vida”.